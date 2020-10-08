布袋鎮東港社區多遊趣 跨世代共融樂園
水保局南投分局在嘉義縣布袋鎮立布袋幼兒園旁，以安全、無毒、教育與跨代共融為設計主軸，將低度使用封閉式園區，打造成兒童、青年及銀髮族群，都可共享、共學、共伴「童心悠活園」，秋節在此舉辦「東港彩頭文化祭寫生比賽」，獲民眾讚賞肯定。
南投分局說，「童心悠活園」由分局和東港學子與社區長輩同心打造而成，去年獲好評的「東港3兒童樂園」，設置有彩色跑道、滑石溜滑梯、體能攀爬區、小童白沙區，將不同高度、動態和質感的遊憩設施，賦予繽紛又安全的細膩設計，提供大量有益於幼兒童感覺統合的遊戲及體驗，也因此成為校園重要的戶外教育場域。
今年以跨世代共融為核心理念，從旁延伸營造適合青少年體能健康、銀髮樂活運動的活動場域，包括: 以多個由內而外延伸、擴張的幾何輪廓，搭配連通管簡潔圓融的線條反覆律動，交織形成複雜有趣的競技和冒險空間；不同高度的運動與休憩設施，可滿足幼、青、銀各年齡層的使用需求，如籃球場、單槓及座椅等。
三點式圓形球場的設計與方位，創造出最大、最舒適運動空間；從PU跑道旁往外延伸串連的步道動線，提高整體視野通透性與開闊感，而鮮明色彩搭配與平順止滑的鋪面，令人愉悅舒適，成為兒、青、銀跨代共融、童心未泯的悠活樂園，總共可提供超過10種以上的活動及教學服務，讓東港社區「多遊趣」: 蘿蔔、菜脯、東港山、童心悠活園。
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