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台南喜樹特有民俗信仰 國慶日火化仙舟龜醮祭典

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
萬皇宮普度龜醮文化季國慶連假登場，已糊好的仙舟將在國慶日當天下午4點半火化。記者鄭惠仁／攝影
萬皇宮普度龜醮文化季國慶連假登場，已糊好的仙舟將在國慶日當天下午4點半火化。記者鄭惠仁／攝影

台南市南區喜樹有獨特的民俗信仰文化活動，萬華宮每年農曆8月3日中元普度，24日則設壇祭拜，並普度、演戲酬神，而成為珍貴的無形文化資產。喜樹萬皇宮普渡龜醮文化季將在國慶連假登場，文化局也將全程紀錄，以為列入無形文化資產做準備。

喜樹萬皇宮管理委員會表示，萬皇宮普度龜醮文化季固定在農曆8月23、24日舉行，今年剛好是國曆10月9、10兩日，歡迎民眾來參加活動，也看國慶焰火。

喜樹萬皇宮供奉葉、朱、李三府千歲，已近3百年歷史，相傳兩百多年前，當地居民在海邊牽罟捕魚時，意外捕獲1隻大海龜，大家宰殺分食後，村內發生大火，稀奇的是有吃到龜肉人家無一倖免，庄民情急下，請示萬皇宮的三府千歲，才曉得誤殺了修行多年即將得道的龜仙，經三府千歲調停指示，庄民每年準備祭品及紙糊仙舟，並添載柴米油鹽等日常用品與九金銀紙，在海邊祭拜焚化後才恢復往日平靜。

據說中元之後，尚有一些鬼魂好兄弟會在人間流連不去，喜樹萬皇宮每年農曆8月3日晚上會特別舉行中元普度，送走最後一批好兄弟，再於農曆8月24日舉行「龜醮」祭典法會，設壇祭拜普渡，並火化仙舟，成為獨特民俗信仰文化活動。

台南市文化資產處今年特聘請文史教授簡炯仁團隊來紀錄相關龜醮的歷史文物，以便列入無形文化資產。國慶日當天下午4點半火化仙舟，晚上有歌仔戲、樂團表演，並可在喜樹海堤上觀賞國慶焰火。

文化資產 國慶 信仰

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