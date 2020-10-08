廢棄物燒出商機！ 公務員翻轉台南小鎮打造黑金產業

廢棄物變黑金有成！台南官田區公所推動菱殼回收5年，從50公噸成長到今年預估可破200公噸。菱殼以前是農民頭痛的廢棄物，官田區長顏能通與學術單位合作將菱角殼高溫燒製成「生物炭」，建立分工體系，輔導社區成立官田烏金合作社，並鼓勵年輕人創業成立「那顆炭」公司，從吸濕除臭包，今年更開發菱炭精油、菱炭涼感巾等多元產品，在前總統陳水扁故鄉東西庄惠安宮旁成立社區賣場，菱角炭相關產品都可以買得到。

時序進入秋天後，正是品嘗菱角的季節，台南官田是菱角故鄉，占全台7成產量，但很多人愛吃的菱角，每年也產生數千公噸的菱殼垃圾，成為農民最頭疼的問題，5年前派任官田區長的顏能通，驚訝於廢棄物問題，也看到官田人口結構老化，老農都在70歲以上，年輕人口外流嚴重的問題，在他的發想下翻轉官田菱角產業帶來不一樣的面貌。

顏能通原本任職環保局，曾經接觸過「生物炭」，思考菱角殼是否可以變成生物炭？他找成功大學合作，研發燒炭設備，又要簡單好用，讓社區長者可以輕鬆上手，經過不斷改進後成功開發出「菱殼炭」，並由各社區認股成立官田烏金社區合作社，固定每公斤4元收購菱角殼，在廟埕曬殼後，再進窯燒製。

顏能通建立分工體系，在收運菱殼及前端處理過程，拉進社區老人家及失業者，也將國有財產署閒置多年的官田造林辦公區，成立「菱炭森活工場」，是處理菱殼炭的工作場所，更是舉辦參訪及教學的場域。

在行銷部分，鼓勵34歲烏金合作社專案經理李政憲成立「那顆炭」公司，結合大學社會責任（USR）協助設計產品包裝、架構網站、發想合作提案，菱殼炭產業逐漸成形，官田烏金合作社、那顆炭2處平台銷售產品及接活動等收入，扣除成本等，合作社約有盈餘45萬，半數回饋地方。