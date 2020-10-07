國慶焰火在台南 警方推出交通疏導懶人包

國慶焰火在台南，台南市府預估吸引廿萬人次湧入安平主場地周遭，台南市警局交通警察大隊為

確保交通順暢，連假期間特別指定專人24小時監控重要路口車流，及路口監錄系統及大台南智慧交通整核系統資訊平台，配合空拍機，即時監看交流道及聯絡道路車流，第一時間派遣警力疏導車流與快速排除交通事故，並推出交通疏導懶人包，提供民眾暢遊府城。

警方提供國慶焰火交通資訊如下

雙鐵運輸：

為服務使用「雙鐵運輸」民眾，市府在台南火車站及高鐵台南站準備免費接駁車，以2至4分鐘一班的方式提供接駁，並可於主會場附近下車，如果需要在主會場（戀愛廣場）與台灣船副會場（林默娘公園、億載金城）間往返，也可搭乘區內接駁，歡迎民眾使用。

自行開車(停車轉乘)：

民眾可就近於會場北側的鹿耳門天后宮停車場、四草大眾廟停車場，東側的運河星鑽臨時停車場、市府周邊停車場，及南側四鯤鯓臨時停車場、喜樹路臨時停車場停車後轉乘免費接駁車，以1至5分鐘一班方式提供接駁服務，就近接送民眾進入各大觀賞區。

焰火散場時：

為確保晚會散場時迅速疏運人潮，國慶日晚上8時起至12時將實施「散場調撥」等配套措施，計有3條調撥車道及2條單行道及重要路口實施轉向管制，北返的民眾可就近利用和緯路、南下的民眾可就近利用新樂路，相關具體措施如下：

1.和緯路調撥1車道供東向離場，於中華西路口禁止右轉。

2.永華路（育平路─中華西路）調撥1車道供東向離場；東向全線禁止左右轉。

3.健康路（育平路─中華西路）調撥1車道供東向離場；東向全線禁止左轉。

4.安平路（安北路─中華西路）實施東向單行管制；路段禁止右轉承天橋及華平路，於中華西路禁止左右轉。

5.華平路（安平路─和緯路）實施北向單行管制。

6.民權路（安北路─中華西路）於華平路口、中華西路口禁止右轉。