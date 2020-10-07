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入獄掌中劇翻轉人生 許家誠受邀返監傳承技藝

中央社 / 雲林縣7日電

雲林縣今日掌中劇團團長許家誠今天率雲林第二監獄傳統技藝班參加雲林國際偶戲節表演。許家誠說，自己在獄中習得掌中劇技能，希望用掌中溫度，幫收容人找回自信，重拾新生。

許家誠表示，父母從事掌中劇團，自己曾一度抗拒承接家業，直到因案入獄，父母透過布袋戲鼓勵、支持著他，讓他重拾信心，在監獄中選擇傳統技藝班，學習掌中劇技能。

許家誠出獄後，成立今日掌中劇團，2年前受邀到雲二監擔任傳統技藝班布袋戲指導，用自己的人生經驗，幫助其他收容人學習一技之長。

許多收容人跟許家誠說，以後還想跟著劇團四處巡演，許家誠允諾盡力幫大家找機會登台演出，讓更生人重拾新生。

許家誠今天率雲二監傳統技藝班10名收容人演出嘉慶君遊台灣，講述清朝嘉慶年間的民間故事，內容以勸人向善為主軸，為人須知感恩，透過蔡姓收容人現場口白演繹，帶領台下觀眾走入時光隧道。

收容人精湛的演出，博得滿堂彩。許家誠提到，為了此次演出，收容人自己改編劇本，親自製作道具、舞台布景，不斷練習走位、口白和特技。

雲林縣政府文化觀光處表演藝術科長沈郁琪表示，許家誠靠布袋戲翻轉人生的經驗，受到外界讚許，近年也和學校扎根特色計畫合作，到校園演出反毒、孝順等精彩掌中劇，逗趣又活潑的風格，極受學生歡迎。

雲二監典獄長杞炎烈接受媒體訪問時指出，雲二監傳統技藝班從2014起對外參與偶戲節公演，能到戶外表演，不僅是收容人很好的展現機會，更能給予他們努力下去的動力，也樂見更生人展開新人生。

布袋戲 更生人 監獄

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