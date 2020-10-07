爐渣能填工業用地？ 時代說NO 南市環保：可以

時代力量立委陳椒華關切台南學甲工業區能否使用經適當處理的爐渣產品，強調不能以爐渣填工業用地。南市環保局今天表示，經濟部工業局公文提及，爐渣產品不可做工程填地材料也不得用於農業用地，但並非不得使用於工業用地。

台南市環保局表示，學甲區工業用地能否使用經適當處理之爐碴產品，依經濟部公告用途，經適當處理的爐渣產品原可作為工程填地材料，之後修正相關規範。自100年2月後，改為不可做工程填地材料，也不得使用於農業用地，但可作為機場、道路、人行道、貨櫃場或停車場的鋪面工程基底層級配粒料原料。

環保局強調，從經濟部的公告可以得知，爐渣產品只要符合國家標準、國際標準或該產品的相關使用規定，即合於法令規定，並非不得使用於工業用地。而且，爐渣再利用的用途及管理方式是否符合規定，均是中央機關制定法令規定，地方政府據以執行。

南市環保局表示，學甲部分工業用地掩埋爐渣為既成事實，然而使用時間點及用途的適法性仍有疑慮，目前環保局正積極配合司法調查機關及相關權責單位釐清，一旦確認有違法或汙染土壤、地下水，環保局當依法要求限期清理並依土壤及地下水整治法辦理。

陳椒華立委9月26日到學甲現勘近10筆工業用地，使用XRF初篩認定重金屬含量遠超過管制標準甚多。不過，台南市環保局同日採樣，共採集7個爐渣產品，經毒性特性溶出試驗 (TCLP)，重金屬及pH值未超標。