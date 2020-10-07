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鹽水坔頭港社區築夢基地揭牌 中國信託慈善基金會傳愛

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南鹽水坔頭港社區「台灣夢-兒少築夢基地」下午揭牌，建物外觀素雅，成為照顧偏鄉學子學習場域。記者謝進盛／攝影
台南鹽水坔頭港社區「台灣夢-兒少築夢基地」下午揭牌，建物外觀素雅，成為照顧偏鄉學子學習場域。記者謝進盛／攝影

台南市鹽水區坔頭港社區「台灣夢-兒少築夢基地」完工，今下午舉行揭牌，中國信託慈善基金會將發揮企業社會公益精神，動用志工投入鹽水國小至高中40多名學子課後照顧。

該基地約2分地，建物約20坪，為1樓平房，外觀十分素雅，配置有廚房、書房、洗手間等，總經費約180萬餘元，2018年由逢甲大學建築系、建築學會投入，去年8月完工，因疫情啟用順延，下午台南市長黃偉哲、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、鹽水區長姜家彬等人揭牌，室內空間雖不大，基本設備齊全。

黃偉哲會中感謝中國信託慈善基金會、逢甲建築團隊與在地社區參與，辜仲諒致詞時也說，許多小朋友學習過程需要的是「陪伴」，基金會將持續投入關懷偏鄉學子學習照顧。

台南市政府社會局表示，該「台灣夢計畫」啟動以來，中信慈善基金會在台南市先後於2015至2018年補助仕安社區，2019、2020年補助坔頭港社區，每年補助社區100萬元辦理「台灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」。

目前坔頭港兒少築夢基地為單親、低收、外配及特殊境遇的兒少，提供穩定、可靠、安心的環境，並安排多元在地特色課程及營養餐食，讓弱勢兒少獲得更豐富成長資源。

台南市政府社會局說，該「台灣夢計畫」，自2015年起由衛生福利部媒合地方政府與中國信託慈善基金會等團隊，結合社區發展協會推動，幫助孩子改善學習環境與家庭現況，透過社區居民在地互助，建構守護孩子第一道安全網絡。

計畫實施迄今邁入第6年，投入1億6千多萬，遍布全台共28個築夢基地，超過500位社區志工投入，逾2千535位兒少接受照顧與陪伴。

台南鹽水坔頭港社區「台灣夢-兒少築夢基地」下午揭牌，學子上台表演。記者謝進盛／攝影
台南鹽水坔頭港社區「台灣夢-兒少築夢基地」下午揭牌，學子上台表演。記者謝進盛／攝影
台南鹽水坔頭港社區「台灣夢-兒少築夢基地」今下午揭牌，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（最後一排左一起）、台南市長黃偉哲、鹽水區長姜家彬等人與小朋友開心合影。記者謝進盛／攝影
台南鹽水坔頭港社區「台灣夢-兒少築夢基地」今下午揭牌，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（最後一排左一起）、台南市長黃偉哲、鹽水區長姜家彬等人與小朋友開心合影。記者謝進盛／攝影

建築 辜仲諒 黃偉哲

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