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國慶連假首日 阿里山邀親子彩繪盼遊客創高峰

中央社 / 嘉義市7日電

阿里山森林遊樂區1日至11日遊客入園半票，中秋4天連假湧入2萬多名遊客，嘉義林管處將於國慶連假首日（9日）邀請親子在阿里山姊妹潭透明小屋揮灑畫筆，盼遊客數創高峰。

林務局嘉義林管處副處長李定忠今天表示，中秋節4天連假，阿里山森林遊樂區就湧入2萬多名遊客，前2日1萬1000多名遊客，還是林務局遊客入園人數最多的森林遊樂區。阿里山公路90公里至95公里規劃免費接駁車，遊客車輛停放路旁停車格，轉搭接駁車入園，並沒有造成塞車。

李定忠指出，阿里山森林遊樂區於國慶（10月9日至11日）連假期間，仍提供遊客接駁服務，在遊樂區大門往南投塔塔加的方向設置10處招呼站，方便停放自小客車的遊客搭乘入園。

李定忠說，林務局於1日至11日期間，提供阿里山、太平山等國家森林遊樂區入園門票半價優惠。另外林務局於今年7月15日至12月31日，推出阿里山等森林遊樂區民眾持身分證與外籍人士持居留證可選擇一處免費入園一次方案，已使用過的民眾，仍享有這次門票半價入園優惠。

嘉義林管處表示，國慶連假首日（9日）推出阿里山姊妹潭體驗「為森林上色」活動，邀請親子在透明小屋盡情揮灑畫筆上色，讓彩繪的透明小屋與森林、湖畔美景相輝映，打造阿里山裝置藝術。

嘉義林管處指出，9日當天還有「植拓手作」定格植物美好瞬間，由達人現場教學，利用石膏特性將植物封存，創作獨一無二的植物手作，遊客可帶走專屬阿里山的秋日紀念。

阿里山 森林遊樂區 連假 國慶

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