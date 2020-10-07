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國慶賞焰火 南市環保局「奉茶」+ 環保杯租借

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國慶焰火當天下午，台南市環保局設奉茶站，提供飲水。圖／南市環保局提供
國慶焰火當天下午，台南市環保局設奉茶站，提供飲水。圖／南市環保局提供

台南市環保局方便遊客到台南市賞國慶焰火，將在主、副舞台周遭的戀愛廣場、觀夕平台、林默娘公園、億載金城等地點共設置27個免費奉茶站，提供便利又省錢的飲水。未自備裝水容器，環保局的攤位也有租借環保杯的服務，期待大家一起來愛地球。

市長黃偉哲表示，「奉茶」是台灣的好客文化，也符合全民綠生活環保減廢的理念，環保局規畫了既省錢又環保的奉茶站，歡迎遊客多多利用。

環保局長謝世傑今天下午表示，焰火活動的奉茶站，提供的都是知名大廠牌的礦泉水，民眾可安心飲用；為讓需要的民眾快速找到奉茶站，每個奉茶站都會高懸大汽球，不用擔心找不到奉茶站。顧及大眾取水的便利性，各區內奉茶站的最長距離不超過80公尺。

為鼓勵民眾作環保，觀夕平台攤商區設有攤位 (攤位號碼120號)，並準備了600個環保杯，歡迎有需要的民眾來租借，只須押金200元，就可租借環保杯並獲贈環保小提袋，還杯時退200元押金外再送卡卡環保吸管，而且憑還杯蓋章截角，可到藏金閣再兌換市價超過百元的友善環保生活用品組。

謝世傑說，台灣每年約製造10億瓶瓶裝水，每年只要減少使用1%瓶裝水，就能減量近895公噸的二氧化碳。期待大家一起多多利用奉茶站、租借環保杯，以行動愛護地球。

省錢 吸管 億載金城

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