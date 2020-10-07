國慶日焰火在府城 南市府喜事迎賓

2020國慶焰火將周六在台南熱鬧登場，市府團隊以辦喜事心情全力動員，展現文化首都及台南人好客盛情，歡迎民眾前往各個觀賞點，欣賞有史以來第一次的府城國慶焰火。

台南市政府秘書處今天表示，國慶當天循例在永華市政園區西拉雅廣場舉辦升旗典禮，當天永華市政園區周邊將布置有150面國旗，同時現場將發放小國旗數佰面，讓與會民眾感受到莊嚴的升旗典禮儀式，回歸國慶紀念精神。

另外，今年國慶焰火首次在台南舉辦，國慶焰火的各項請柬證件設計，除結合國慶主視覺外，更將國旗及「慶祝中華民國109年國慶」等字樣納入設計元素。

依市府統計，包括1000張的貴賓證、6400張工作證、300張表演證、420張媒體證、4萬4000張汽車通行證、740張漁光里民證、3500張鯤鯓里民證等，總計近6萬張均印製有國旗與「慶祝中華民國109年國慶」字樣，國家慶典意象明確。

為營造旗海飄揚國慶意象，台南市政府將分別從四草大橋及安平水景橋，沿城平路、同平路，安北路，一路布置近千面國旗，導引民眾順利進入國慶焰火主舞台的戀愛廣場、副舞台的觀夕平台，除了有引導功能外，也彰顯國家生日普天同慶意象。