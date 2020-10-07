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新港社照C據點再加1 嘉縣長照覆蓋率達57%

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁（中）等人今天參與福龍中洋村社照C據點揭牌，與現場村里年長者一起跳健康操。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（中）等人今天參與福龍中洋村社照C據點揭牌，與現場村里年長者一起跳健康操。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣新港鄉福龍中洋村社照C據點今天舉行揭牌儀式，嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣357個村里的長照覆蓋率已高達57%，設有188個C級巷弄長照站，福龍中洋村社照C據點將於每周一至五5天提供服務，歡迎年長者來據點顧健康、聊聊天，搏感情。

新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠、社會局長蕭英成等人今天參與揭牌，翁章梁表示，截至今年9月，嘉義縣老人人口比例高達20.17%，為本島第一高，目前嘉義縣的C級巷弄長照站加上長青活力站和老人食堂據點，村里涵蓋率57%，新港鄉老人照顧據點就有27點，村里涵蓋率高達74%。

嘉義縣政府表示，福龍協會理事長楊永成及中洋村長江德欽7月間開辦社區照顧關懷據點，自掏腰包裝潢服務空間，並設置C級巷弄長照站，每周一至五5天提供服務，讓長輩可以在自己最熟悉的環境，安心享受老年生活。

翁章梁說，他曾擔任11年社會局長，非常關心老人家的照顧和身體健康，據點揭牌代表這個村里很有活力，老人家可以得到適合的照顧和服務，實現「找得到、看得到、用得到」的長照資源，期待福龍協會加入服務行列後，與縣府長照輔導團隊共同努力，建構嘉義縣完善的長照服務網絡。

嘉義縣長翁章梁（左六）、新港鄉長林茂盛（右六）、縣議員林秀琴（左五）、葉孟龍（左四）、陳文忠（右五）、社會局長蕭英成（右一）等人今天參與福龍中洋村社照C據點揭牌。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左六）、新港鄉長林茂盛（右六）、縣議員林秀琴（左五）、葉孟龍（左四）、陳文忠（右五）、社會局長蕭英成（右一）等人今天參與福龍中洋村社照C據點揭牌。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 長照 翁章梁

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