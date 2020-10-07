新港社照C據點再加1 嘉縣長照覆蓋率達57%
嘉義縣新港鄉福龍中洋村社照C據點今天舉行揭牌儀式，嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣357個村里的長照覆蓋率已高達57%，設有188個C級巷弄長照站，福龍中洋村社照C據點將於每周一至五5天提供服務，歡迎年長者來據點顧健康、聊聊天，搏感情。
新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠、社會局長蕭英成等人今天參與揭牌，翁章梁表示，截至今年9月，嘉義縣老人人口比例高達20.17%，為本島第一高，目前嘉義縣的C級巷弄長照站加上長青活力站和老人食堂據點，村里涵蓋率57%，新港鄉老人照顧據點就有27點，村里涵蓋率高達74%。
嘉義縣政府表示，福龍協會理事長楊永成及中洋村長江德欽7月間開辦社區照顧關懷據點，自掏腰包裝潢服務空間，並設置C級巷弄長照站，每周一至五5天提供服務，讓長輩可以在自己最熟悉的環境，安心享受老年生活。
翁章梁說，他曾擔任11年社會局長，非常關心老人家的照顧和身體健康，據點揭牌代表這個村里很有活力，老人家可以得到適合的照顧和服務，實現「找得到、看得到、用得到」的長照資源，期待福龍協會加入服務行列後，與縣府長照輔導團隊共同努力，建構嘉義縣完善的長照服務網絡。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言