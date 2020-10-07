新港社照C據點再加1 嘉縣長照覆蓋率達57%

嘉義縣新港鄉福龍中洋村社照C據點今天舉行揭牌儀式，嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣357個村里的長照覆蓋率已高達57%，設有188個C級巷弄長照站，福龍中洋村社照C據點將於每周一至五5天提供服務，歡迎年長者來據點顧健康、聊聊天，搏感情。

新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠、社會局長蕭英成等人今天參與揭牌，翁章梁表示，截至今年9月，嘉義縣老人人口比例高達20.17%，為本島第一高，目前嘉義縣的C級巷弄長照站加上長青活力站和老人食堂據點，村里涵蓋率57%，新港鄉老人照顧據點就有27點，村里涵蓋率高達74%。

嘉義縣政府表示，福龍協會理事長楊永成及中洋村長江德欽7月間開辦社區照顧關懷據點，自掏腰包裝潢服務空間，並設置C級巷弄長照站，每周一至五5天提供服務，讓長輩可以在自己最熟悉的環境，安心享受老年生活。