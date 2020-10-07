南美館的票面變了 向知名前輩藝術家致敬

台南市美術館10月起更新入場券的票面，選擇館內典藏的6名知名藝術家的作品，包含陳澄波、郭柏川、廖繼春、許武勇、沈哲哉及李光裕，讓參觀者在購買門票時，也能認識南美館典藏作品。

南美館表示，開館以來使用的票券， 原本以紅、綠、金、銀、灰5種顏色來區分普通、優待、市民、免費、團體5個票種，新版的票券將原先的優待票再細分為學生票與敬老票，6款門票皆選自南美館典藏作品。

其中敬老票選自廖繼春〈台南公園〉反映畫家與大自然間相互密契，看似寧靜卻機趣盈滿，是台灣美術史上甚少微觀大自然一角的作品。

市民票則選用許武勇〈赤崁樓〉，色彩鮮豔、立體構圖切割以記憶中的城市景觀刻劃出對於台南的追想；而普通票更以陳澄波〈新樓庭院〉體現出藝術家對於鄉土的關懷與情感寄託，對於藝術的熱忱與堅持更是永不止息。

三款票面以台南知名地景為主題的油畫作品，試圖為觀眾勾勒出早年藝術家對於府城古都的想像。

而團體票及學生票，館方選擇郭柏川〈日本和服女像〉和沈哲哉〈紅衣少女〉，兩件在館內常設展中展出的作品，讓民眾可以循票在館內找尋原畫真跡。免費票種設計所選為李光裕的雕塑作品〈春神〉，這也是所有票面中唯一一件非平面創作品。