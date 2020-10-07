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西螺大橋觀光文化節雙十夢幻登場 邀遊客徜徉嬉螺Dream

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
嬉螺Dream除邀遊客玩西螺，盡情作夢，也舉辦各種趣味比賽，其中小騎士滑步車比賽獲得熱烈歡迎，名額一下就秒殺。記者陳苡葳／攝影
嬉螺Dream除邀遊客玩西螺，盡情作夢，也舉辦各種趣味比賽，其中小騎士滑步車比賽獲得熱烈歡迎，名額一下就秒殺。記者陳苡葳／攝影

西螺大橋觀光文化節10、11日登場，今年首度將橋下化身為大型夢幻遊樂園打造「嬉螺Dream」，包括有絕美遊樂設施旋轉木馬、夢幻熱氣球、冰雪海盜船等，並推出「Shopping夢」西螺特色產業嘉年華，讓遊客不必東奔西跑，在活動現場就可購足西螺最道地名產；而西螺大橋9日至12日也將封橋4天，用路人可改行駛溪洲大橋替代。

西螺鎮長鄭玲惠說，今年活動除結合在地農特產，也規畫豐富的遊樂設施，民眾只要到攤位消費滿100元就可以玩，橋上也有千人虹橋贏曙光、幸福留聲機、捕夢網DIY、野餐、滑步車等22項系列活動。

今年圍繞藝術饗宴、親子樂活、音樂盛事、產業觀光等四大主題，也延伸舉辦高人氣野餐布置比賽、超高人氣的小騎士滑步車比賽、夢想編織體驗營、甜美姊姊故事唱跳秀、攝影比賽等趣味活動。

鄭玲惠說，10月11日「星光之夜」演唱會更邀請金曲樂團滅火器，人氣歌手陳零九、陳忻玥、李杰明等人，會後將有300秒煙火秀，活動一波接一波「超有看頭」。

鄭玲惠表示，嬉螺Dream令人充滿想像，因此活動入口意象也特別以「捕夢網」為元素，打造「大型捕夢網裝置藝術」驚豔呈現西螺夢，希望讓造訪西螺的遊客都能「勇敢作夢」。

橋下西側草坪活動主場地將熱鬧滾滾，橋上高掛的數百支七彩風車也超級吸睛，宛如一道道浪漫彩虹光譜，走累了還可搭乘「夢想特快車」，一覽大橋美景；西螺公所也特別設計嬉螺夢杯套、帆布零錢包等周邊品，凡現場打卡拍照即可兌換，詳細活動資訊可上網搜尋「2020西螺大橋觀光文化節」。

西螺大橋10月9日至12日將封橋4天，用路人可改行駛溪洲大橋替代，屆時周邊道路也將進行交通管制。記者陳苡葳／攝影
西螺大橋10月9日至12日將封橋4天，用路人可改行駛溪洲大橋替代，屆時周邊道路也將進行交通管制。記者陳苡葳／攝影
西螺大橋觀光文化節「嬉螺Dream」將於10月10、11日登場，西螺公所特別設計嬉螺夢杯套、帆布零錢包，凡現場打卡拍照即可兌換。記者陳苡葳／攝影
西螺大橋觀光文化節「嬉螺Dream」將於10月10、11日登場，西螺公所特別設計嬉螺夢杯套、帆布零錢包，凡現場打卡拍照即可兌換。記者陳苡葳／攝影
西螺大橋觀光文化節將於10月10、11日登場，西螺大橋9日至12日將封橋4天。圖／西螺鎮公所提供
西螺大橋觀光文化節將於10月10、11日登場，西螺大橋9日至12日將封橋4天。圖／西螺鎮公所提供
西螺大橋10月9日至12日將封橋4天，用路人可改行駛溪洲大橋替代，屆時周邊道路也將進行交通管制。圖／西螺鎮公所提供
西螺大橋10月9日至12日將封橋4天，用路人可改行駛溪洲大橋替代，屆時周邊道路也將進行交通管制。圖／西螺鎮公所提供

西螺大橋 野餐 夢想

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