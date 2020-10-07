嘉義縣農民節大會農業獲獎連連 翁章梁：智慧科技來臨

嘉義縣政府今天在棒棒積木飯店，舉行農民節慶祝大會，表揚十大績優及優良產銷班等獲獎團體及個人，縣長翁章梁感謝農民深耕貢獻，他說，農業面臨氣候、品種及技術挑戰，智慧科技農業是未來一定要走的道路。

翁章梁表揚茶葉技術競賽、2019台灣國產精品咖啡豆評鑑、2019健康優質設施小果蕃茄競賽得獎農民，以及優良農事小組長、示範農家、畜產、優良水利小組長、毛豬運銷、蔬果運銷等181名個人及產銷班等農業有功人員。

縣農會理事長邱耀瑞、常務監事林偉震、總幹事黃貞瑜，以及各鄉鎮市農會總幹事、農會代表參加。翁章梁說，農民職業災害保險與農民退休儲金條例上路，從農更有保障了，中央想要做，地方願意做，大家一起努力，嘉義的農業一定會更好。

翁章梁指出，農民靠天吃飯，可能1個風災雨害就全沒了，因此，借助科技很重要，規模經濟也很重要，以前靠盤商收購，現在有網路和電商平台，通路改變，知識經濟和拓展通路很重要，永續發展需要青壯農投入，縣府每年編1億元農業發展基金，幫助農民。

為強化農村發展活力，縣府推動農業新政，包括品牌行銷、海外行銷、新品種及媒合契作、畜牧場源頭管理汙染防治設備研發、創新暨健全農產業補助、智慧養殖暨創新產業設備補助、補助農作物及水產保險費用、開設國本學堂、國際驗證輔導、休閒農業區跨域輔導、推動農夫市集等，期望大家努力翻轉農村。