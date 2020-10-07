快訊

諾貝爾化學獎揭曉！美法兩位女性科學家獲獎

說原諒太難？修復式司法在刑事審理中的練習題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流感疫苗民眾搶打太踴躍 嘉縣衛生局緊急調撥分流施打

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣流感疫苗5日全國同步開打，連續2天接種量多達3萬零520劑，接種量創歷年新高，民眾擔心雙重感染搶打。圖／衛生局提供
嘉義縣流感疫苗5日全國同步開打，連續2天接種量多達3萬零520劑，接種量創歷年新高，民眾擔心雙重感染搶打。圖／衛生局提供

嘉義縣流感疫苗5日全國同步開打，連續2天接種量多達3萬零520劑，接種量創歷年新高，受新冠肺炎疫情心裡因素影響，民眾擔心雙重感染搶打疫苗，衛生局今天向中央緊急調撥疫苗，因疫苗撥補速度不及，決定採分流方式，公告暫停9、10、11日三天連假社區接種服務。

今年免費公費疫苗施打的8類對象，同步接種，衛生局指出，各鄉鎮市衛生所這2天接種人數，較以前多出近1倍，導致中央疫苗貨源供應不及。

衛生局緊急公告社區設站及合約院所採限量預約接種，請民眾先洽電衛生所或合約院所預約接種，聯絡資訊已上衛生局網站，提供民眾查詢。衛生局說，今年嘉縣採購13萬8千多劑，民眾只要事前預約，都可以在流感流行高峰期12月如期完成接種服務。

代理局長趙紋華提醒鄉親，今年因新冠肺炎疫情導致民眾接種踴躍，已要求各接種站做好防疫措施及分流，避免人流交錯，造成交叉感染，呼籲民眾除了接種流感疫苗，還要做好個人衛生防護措施，出入公共場所應與他人保持社交距離或戴口罩。

如果出現發燒及咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，應全程佩戴口罩，儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史，以及是否群聚 (TOCC)，以供及時診斷通報，做好各項防護措施，保護大家的健康。

嘉義縣流感疫苗5日全國同步開打，連續2天接種量多達3萬零520劑，接種量創歷年新高，民眾擔心雙重感染搶打。圖／衛生局提供
嘉義縣流感疫苗5日全國同步開打，連續2天接種量多達3萬零520劑，接種量創歷年新高，民眾擔心雙重感染搶打。圖／衛生局提供
嘉義縣流感疫苗5日全國同步開打，連續2天接種量多達3萬零520劑，接種量創歷年新高，民眾擔心雙重感染搶打。圖／衛生局提供
嘉義縣流感疫苗5日全國同步開打，連續2天接種量多達3萬零520劑，接種量創歷年新高，民眾擔心雙重感染搶打。圖／衛生局提供
嘉義縣流感疫苗5日全國同步開打，連續2天接種量多達3萬零520劑，接種量創歷年新高，民眾擔心雙重感染搶打。圖／衛生局提供
嘉義縣流感疫苗5日全國同步開打，連續2天接種量多達3萬零520劑，接種量創歷年新高，民眾擔心雙重感染搶打。圖／衛生局提供

衛生局 流感疫苗 新冠肺炎

延伸閱讀

世衛秘書長：新冠病毒疫苗有望年底前問世

流感季開打流感疫苗 台大：可減少2成新冠肺炎風險

宜蘭增購3000劑流感疫苗 教師、警察也能「免費」接種

學者：打流感疫苗減少求醫 降新冠肺炎感染風險

相關新聞

國慶焰火台南擴大交管 接駁車每1到5分鐘一班

今年國慶焰火在台南安平施放，台南市長黃偉哲表示，為服務使用雙鐵運輸的民眾，市府已準備140輛免費接駁車，分別從高鐵台南站...

鹽水坔頭港社區築夢基地揭牌 中國信託慈善基金會傳愛

台南市鹽水區坔頭港社區「台灣夢-兒少築夢基地」完工，今下午舉行揭牌，中國信託慈善基金會將發揮企業社會公益精神，動用志工投...

國慶賞焰火 南市環保局「奉茶」+ 環保杯租借

台南市環保局方便遊客到台南市賞國慶焰火，將在主、副舞台周遭的戀愛廣場、觀夕平台、林默娘公園、億載金城等地點共設置27個免...

台大碩士嘉義縣農會總幹事點子王 月餘創近7百萬元營收

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜擁有中正大學政治研究所碩士學位，是大型造勢名主持人，進修取得台大生物產業傳播暨發展學系（簡稱生傳系...

台南東帝士舊址招商中 議員：期待2023看見全新風貌

位在台南市北區的東帝士百貨舊址荒廢多年，5年前由南山人壽取得用地，民進黨台南市議員陳怡珍表示，東帝士百貨結束營業至今已近...

大人不慚愧？小朋友背紙箱到堤防清出大批放煙火垃圾

台南市麻豆媽媽「阿奔」在中秋過後，看到麻豆堤防都是放煙火後的紙盒垃圾，和另兩位媽媽帶著4個2至4歲小朋友前往撿拾「煙火施...

國慶焰火在台南 400架無人機提前慶祝建城400年

今年國慶焰火首度在台南舉辦，當晚除了有眾多的表演節目，還有台南在地自行研發的無人機表演技術，由台南10家企業贊助，400...

國寶青花瓷景觀斜張橋蒜頭大橋 新地標農曆年前通車

嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉的蒜頭大橋改建工程，交通部納入生活圈道路交通系統補助，前年底開工，配合故宮南院意...

前瞻預算對雲林不公平？ 公總：已補助20案、8.79億

前瞻計畫爭議不斷，雲林縣長張麗善昨受訪時說，前瞻預算分配對雲林不公平，且充滿政治算計，像是提升道路品質競爭型補助案，縣府...

草地音樂會迎台南國慶焰火 四鯤鯓沙灘也來招呼

台南市南區公所結合國慶焰火，10月9、11日兩天在四鯤鯓龍崗國小舉行草地音樂會、淨灘總動員等兩大活動，期盼為南區點燃國慶...

立院通過與美復交案 嘉縣市各有座美國象徵自由女神像

民進黨政府反中親美，國民黨團在立院提「政府應請求美國協助抵抗中共」及「與美復交」兩項公決案，朝野無異議通過；有趣的是，國...

試放煙火火燒甘蔗林 業者開罰

知名山鈦煙火工業股份有限公司前晚6時許在嘉縣大林鎮大埔美芎蕉山附近，試放煙火造成火燒甘蔗林意外，附近沒水源，消防隊員打了...

熱門新聞

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止

過完中秋恢復營業 彰化不二坊蛋黃酥排隊人龍再現

金酒推升級版「黑金剛」 2萬瓶鄉親搶先抽轉手賺一倍

國慶連假返鄉、觀光人潮 台中市交通疏導措施看這邊

高雄社宅加碼 4年興建8800戶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。