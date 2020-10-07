流感疫苗民眾搶打太踴躍 嘉縣衛生局緊急調撥分流施打

嘉義縣流感疫苗5日全國同步開打，連續2天接種量多達3萬零520劑，接種量創歷年新高，受新冠肺炎疫情心裡因素影響，民眾擔心雙重感染搶打疫苗，衛生局今天向中央緊急調撥疫苗，因疫苗撥補速度不及，決定採分流方式，公告暫停9、10、11日三天連假社區接種服務。

今年免費公費疫苗施打的8類對象，同步接種，衛生局指出，各鄉鎮市衛生所這2天接種人數，較以前多出近1倍，導致中央疫苗貨源供應不及。

衛生局緊急公告社區設站及合約院所採限量預約接種，請民眾先洽電衛生所或合約院所預約接種，聯絡資訊已上衛生局網站，提供民眾查詢。衛生局說，今年嘉縣採購13萬8千多劑，民眾只要事前預約，都可以在流感流行高峰期12月如期完成接種服務。

代理局長趙紋華提醒鄉親，今年因新冠肺炎疫情導致民眾接種踴躍，已要求各接種站做好防疫措施及分流，避免人流交錯，造成交叉感染，呼籲民眾除了接種流感疫苗，還要做好個人衛生防護措施，出入公共場所應與他人保持社交距離或戴口罩。