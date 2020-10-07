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台大碩士嘉義縣農會總幹事點子王 月餘創近7百萬元營收
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜擁有中正大學政治研究所碩士學位，是大型造勢名主持人，進修取得台大生物產業傳播暨發展學系（簡稱生傳系）研究所碩士，雙碩士的她成為「點子王」，創意行銷開拓農民收益，振興券及農遊券發行，帶縣農會短短1個多月，創造近7百萬元營收，她笑稱自己是「總幹新鮮事的總幹事！」
曾任大林鎮長的黃貞瑜認為，嘉縣農業大縣，第一線服務農民的農會，是農業政策能否順利執行關鍵角色，農產品可替代性高，要告訴消費者嘉縣有什麼特別？行銷策略及品牌建立很重要。
她說，各鄉鎮有豐富農產，但小農、產銷班、農會都面臨單打獨鬥困境，她上任後帶縣農會扮結合產官學合作平台，為精進本職學能，身為人母公私繁忙，公餘之暇北上台大攻讀生傳系碩士畢業。
同學有農企業老闆、百大青農、養殖達人、畜牧業領頭羊、資深媒體人、行銷公司董事長，她說，「我們儼然是農業行銷完整團隊」，她從老師同學身上學得農業經驗，讓她行銷更有想法，深知每次農產曝光在創造商機，建立品牌，賣的是在地認同感。
認同感含消費者信任度，成功行銷得擴大通路，讓採購農產簡單便利，銷售量才是現實的，除與縣府合作建立電商平台，她媒合連鎖餐飲集團採購農產，透過在地不同特色飯店業，讓農產從產地到餐桌，吸引旅客消費者創造雙贏。
她也發揮名人媒體效應，透過讓總統蔡英文用三倍券買農會產品，邀陳時中推薦蔬果，讓立委陳明文、蔡易餘搞kuso賣農產，行銷奏效，這波振興方案1個多月讓縣農會創下近7百萬銷售額。
她認同縣長翁章梁「嘉義優鮮」共同品牌，她說，全球疫情嚴峻，台灣防疫成績躍上國際，ＭＩＴ具高信賴度品牌，農業外銷應趁勢而為，將產官學界整合成「台灣隊」，朝農業世界盃邁進。
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