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影／精采小旅行 台南永康3區公所攜手探索鹽水溪風情

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南永康3區公所攜手探索鹽水溪風情。記者謝進盛／攝影
台南永康3區公所攜手探索鹽水溪風情。記者謝進盛／攝影

深秋10月來趟精采小旅行！台南市永康區公所以鹽水溪為主題，辦理「鹽情逸致～溪遊趣」活動，本月底登場，明開始受理報名，限額210名，邀請各地遊客探索鹽水溪沿線風情。

這場活動結合流域中的北區與安南區等公所，共同策畫全新旅遊路線，行程包含歷史文化、自然生態、綠能產業，以及地方風情等。

台南市政府民政局長顏振標、永康區長張睿民、北區區長李皇興、安南區長葉誌明等人今在永康社教中心舉行記者會，張睿民說，這項活動今年第二度舉行，有別於去年以糖，這次改推鹽業特色，融入在地文資，搭配生動專業的導覽，以及有趣的DIY體驗，相當豐富。

行程搭配了水果餅、手工香草膏，以及鹽曬體驗與鹽罐DIY等，並參觀能源轉型與養殖業者「漁電共生」的成功案例。

張睿民說，鹽水溪是台南四大河川之一，流域內有豐富、珍貴的自然資源，以及獨具意義文化歷史，今年活動值得推廣。

永康區公所說，這項活動明（8）天上午10點至16日下午5點受理報名，每位參加者須繳交200元活動費，詳細活動可上永康區公所全球資訊網（https://www.yongkangcity.gov.tw)

鹽水溪沿岸風情。記者謝進盛／攝影
鹽水溪沿岸風情。記者謝進盛／攝影
今年活動以鹽為主題，所開發的鹽文創商品。記者謝進盛／攝影
今年活動以鹽為主題，所開發的鹽文創商品。記者謝進盛／攝影
台南永康3區公所攜手探索鹽水溪風情，右起為北區區長李皇興、永康區長、民政局長顏振標、北區區長葉誌明。記者謝進盛／攝影
台南永康3區公所攜手探索鹽水溪風情，右起為北區區長李皇興、永康區長、民政局長顏振標、北區區長葉誌明。記者謝進盛／攝影
台南永康3區公所攜手探索鹽水溪風情，右二起為北區區長李皇興、永康區長張睿民、民政局長顏振標、安南區長葉誌明。記者謝進盛／攝影
台南永康3區公所攜手探索鹽水溪風情，右二起為北區區長李皇興、永康區長張睿民、民政局長顏振標、安南區長葉誌明。記者謝進盛／攝影

DIY 自然生態 記者會

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