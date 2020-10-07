影／1只感應器它就跟你走 雙十連假來雲林體驗智慧農機
雙十連假雲林好好逛！雲林國際農機展、虎尾毛巾節將同步在10月10日至12日於虎尾高鐵特定區登場；農機展不受中央也在桃園舉辦影響，今年展出攤位多達1200個，副縣長謝淑亞今天先替農友試操作智慧農機具，並預期雙展將創下後疫情人數最多、可望再創上億商機的年度紀錄。
謝淑亞表示，雲林縣農業產值居全台之冠，有近50%務農人口，新農業勢必導入智慧化農機具，讓農友「省時省工又省錢」；走過15年頭的農機展，去年創下5億現場交易額，後續追加訂單更達40億，商機無限，今年參觀人數可望突破50萬。
建東精工公司副總經理張世杰說，AI應用技術導入農機中，不僅是高科技產品，也是適合農民使用的親民機械；如兩人即可搬運的「智慧農業跟隨車」，只要拿著發射器前進，車輛即會隨人到達目的地，輕型款可載重200公斤，是採收農作物的好幫手。
由天瑞光電、玉陽公司、晟豐公司共同研發的「iBirdy雷射驅鳥器，以雷射投影圖案照射在農田上，透過雷射光線驅趕鳥類，夜晚看到宛如霓虹燈閃爍，全程無化學藥劑、無噪音、無汙染且又人道；輕便好組裝，移動方便，最輕型約3.5公斤，「連女生都拿得起來」市價初估不到4萬。
「跟隨農業轉型腳步，農業機械也不斷進步」台灣農業機械暨資材協會理事長林宗智、台灣農業設施協會常務理事洪福良說，台灣農業耕作及設施栽培，已導入成熟智慧科技技術，推出最新穎農機及溫網室搭建結構，農友參展能親身操作體驗，選擇最適合的設備。
農業處長魏勝德表示，今年農機展網羅國內外450家廠商展示1200攤位，以智慧農業為主題，規畫四大主題區，包含農業機械、加工產品等，包羅萬象；而今年受新冠肺炎影響，花卉買氣下降，此次展覽也與屏東縣、彰化縣及台南改良場合作，規畫花卉展示區；另外結合虎尾鎮公所毛巾嘉年華，盛大舉行雙展系列活動。
2020第8屆虎尾毛巾節搭配農機展，舉行3天毛巾商品展售會，除有各式優惠價格將品質優的毛巾帶回家，廠商也推出好康滿額贈，消費滿500元送小方巾、1000元送毛巾、2000元送運動毛巾、3000元送浴巾、4000元送高級浴巾；除此之外，還有音樂饗宴、樂團表演、趣味遊戲及遊樂設施、毛巾DIY等動靜態活動，讓大家連假不無聊。
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