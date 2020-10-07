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國慶焰火台南擴大交管 接駁車每1到5分鐘一班

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國慶焰火台南市安平區交通擴大管制。圖／台南市政府提供
國慶焰火台南市安平區交通擴大管制。圖／台南市政府提供

今年國慶焰火在台南安平施放，台南市長黃偉哲表示，為服務使用雙鐵運輸的民眾，市府已準備140輛免費接駁車，分別從高鐵台南站、台南火車站以2到4分鐘一班的方式接駁到戀愛廣場主會場附近；同時也規畫3大停車區、4萬多席汽機車停車位給自行開車的民眾，搭配3條接駁路線，共170輛免費接駁車，以1到5分鐘一班的循環方式持續接送民眾進入觀賞區。

交通局長王銘德表示，國慶焰火有主會場及3處副會場，各會場都是觀賞焰火的絕佳位置，建議民眾出發前先參考國慶焰火網站的交通資訊，預先查找最快速、適合的交通方式。

●戀愛廣場主會場

◎搭乘雙鐵接駁車最快速：使用「雙鐵運輸」的民眾，可在台南火車站及高鐵台南站搭乘接駁車，市府共準備140輛免費接駁車，以2到4分鐘一班的方式提供接駁服務，並可在主會場附近的世平1號公園下車，如果需要在主會場戀愛廣場與副會場台灣船園區林默娘公園、億載金城間往返，也可搭乘區內免費接駁車。散場時可在世平1號公園的接駁站上車回程。

◎自行開車轉乘：要到戀愛廣場主會場或是副舞台觀夕平台的民眾，配合下午2時起交通管制時間，車輛可停放在會場北側的鹿耳門天后宮停車場、四草大眾廟停車場，再搭乘北線接駁車進到會場，接駁車服務時間為下午2時到凌晨0時，約1到5鐘一班車，接駁車行駛汽車管制區直抵行人徒步區，車程只要12到15分鐘。散場時可在安北路的接駁站上車回程。

●台灣船園區副會場

◎停車轉乘：配合下午2時起交通管制時間，車輛可停在會場東側的運河星鑽臨時停車場、市府周邊停車場，再搭乘東線接駁車進到會場，接駁車服務時間為下午2時到凌晨0時，約4分鐘一班車，車程約15到20分鐘。散場時可在安億停車場的接駁站搭車回程。

●四鯤鯓龍崗天橋副會場

◎清水路四鯤鯓臨時停車場就在行人徒步區旁：下午2時前由台17線北上的車輛，可將車輛停放於清水路四鯤鯓臨時停車場，即可步行進入四鯤鯓副會場。

◎喜樹路臨時停車場停車轉乘最快速：由台86線前來的民眾可在灣裡交流道出口側車道，依指引牌面停放於喜樹路臨時停車場，此處停車空間最大，再搭乘南線接駁車進到四鯤鯓會場，接駁車服務時間為下午2時到凌晨0時，約1分鐘一班車，且接駁車行經港區內專用道路，車程只要10分鐘。

王銘德表示，散場時搭乘接駁車的民眾可回到原先下車地點上車返回停車場，不用擔心坐錯車，接駁站現場都有交通局服務人員、志工可以諮詢。相關交通資訊可在2020國慶焰火網站https://20201010.tainan.gov.tw/查詢。

停車場 國慶 火車站

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