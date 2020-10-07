影／「嘉鄉味」上菜！嘉縣優質農漁食材料理成飯店12道佳餚

「農家樂、嘉鄉味！」嘉義縣政府與縣農會中午在縣治太保市，新開幕的親子主題飯店棒棒積木飯店，舉辦在地風味餐「嘉鄉味好棒棒」發表品嘗餐宴，由主廚以18鄉鎮市優質產銷履歷農漁產品食材，料理12道嘉義特色美味佳餚，宴請縣長翁章梁及各鄉鎮市農會代表、賓客品嘗，即日起受理訂餐，讓各地遊客享受從產地到餐桌的新鮮風味佳餚。

翁章梁與縣農會總幹事黃貞瑜，是綠營大型造勢場合最佳拍擋，這次聯手行銷嘉縣優質農漁產品特色佳餚，6月接待衛福部長陳時中，請大廚用在地食材料理「時中宴」，7月接待總統蔡英文振興經濟也用在地風味餐，廣受好評。

為行銷優質農漁產品，增加農漁民收益，與棒棒積木飯店合作，由行政總主廚楊丞紘運用各鄉鎮市農會精心挑選的食材，料理12道美味佳餚，滿足饕客舌尖味蕾，中午上菜，賓客大快朵頤，直呼「真好呷！」。

翁章梁說，在地風味餐就是農家樂，嘉鄉味；黃貞瑜表示，國旅大爆發，與棒棒積木飯店合作嘉義特色風味餐，結合故宮南院等熱門景點遊程，讓遊客食宿遊購一次滿足；楊丞紘說，用在地當季生鮮農漁食材水果入菜料理，保持鮮美原味。