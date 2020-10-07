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台南東帝士舊址招商中 議員：期待2023看見全新風貌

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
民進黨台南市議員陳怡珍（右）今在議會表示，希望台南市政府能積極協助東帝士舊址的開發，期盼2023年看見全新風貌。記者鄭維真／翻攝
民進黨台南市議員陳怡珍（右）今在議會表示，希望台南市政府能積極協助東帝士舊址的開發，期盼2023年看見全新風貌。記者鄭維真／翻攝

位在台南市北區的東帝士百貨舊址荒廢多年，5年前由南山人壽取得用地，民進黨台南市議員陳怡珍表示，東帝士百貨結束營業至今已近20年，過去最熱鬧的地方也隨之沒落，呼籲市府積極協助開發，讓台南人能順利在2023年看見該地的全新風貌。

南市經發局陳凱凌表示，上月底南山人壽已完成設計變更，經發局會協助建築師與工務局聯繫，目前開發商正對商城、影城積極招商中。

陳怡珍說，東帝士百貨是很多台南人年輕時的共同記憶，對地方發展也相當重要，東帝士百貨周遭的發展舉足輕重，因為其沒落導致附近產生很大影響，結束營業近20年，卻遲遲無法改建。

陳怡珍表示，5年前南山人壽取得東帝士百貨舊址，預計蓋商城、影城，結果一放就好幾年，好不容易上月底完成設計變更，預計興建地上12層樓、地下2層的多功能商業大樓，希望市府能積極協助追蹤，讓新的開發案盡快與大家見面，期待如期在2023年前完工，讓民眾看到全新的風貌。

民進黨 建築

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