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大人不慚愧？小朋友背紙箱到堤防清出大批放煙火垃圾
台南市麻豆媽媽「阿奔」在中秋過後，看到麻豆堤防都是放煙火後的紙盒垃圾，和另兩位媽媽帶著4個2至4歲小朋友前往撿拾「煙火施放後」的垃圾，一下子就清出一大堆燃放後的煙火紙盒，小小的奶娃背著紙箱拿著黑塑膠袋撿垃圾，模樣相當可愛，但對照大人施放煙火後成堆垃圾任意棄置，相當反諷。
今年31歲的「阿奔」從台北嫁到麻豆3年，平時都會到麻豆堤防運動，原本很乾淨的的堤防上，在中秋節過後竟然到處都是煙火紙盒垃圾，「阿奔」之前和同樣從外地嫁到麻豆的媽媽們，組成親子共學團，孩子都是讀幼稚園小班和中班的年紀，相約昨天下午放學後約4點至5點到堤防撿垃圾，目前先集中堆置，希望清潔隊或有關單位能協助載走垃圾。
「一下子就撿到很多垃圾」。「阿奔」說，帶著孩子一起到堤防進行環境教育，也趁機會讓孩子知道愛護環境的重要，之前有先跟孩子說要「出任務」，把堤防變乾淨，但因為堤防很長，只撿了其中一部分，希望國慶連假後不要再增加垃圾，希望大家開心的放完煙火，要記得把垃圾帶走。
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