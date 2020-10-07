國慶焰火在台南 400架無人機提前慶祝建城400年

今年國慶焰火首度在台南舉辦，當晚除了有眾多的表演節目，還有台南在地自行研發的無人機表演技術，由台南10家企業贊助，400架無人機將進行10分鐘的表演，精彩可期。

台南市文化局表示，為了慶祝第一次在台南舉辦的2020國慶焰火，以及即將到來的台南建城400周年（2024年），市政府與台南在地的無人機新創公司—台灣希望創新公司合作，舉辦無人機表演。

400架無人機10分鐘的展演內容包括：西元1624年建造的熱蘭遮城（安平古堡）、模擬鄭成功登臺的台灣船成功號、2020國慶主視覺「多元聲音」、 「民主臺灣 自信前行」，再搭配2020年重要的「國防自主」以及「新冠防疫」等主題。

文化局表示，本次的「雙十國慶－十全十美」無人機展演並邀請10在地企業贊助，包括小北百貨有限公司、水順股份有限公司、本芳企業股份有限公司、亞果遊艇集團、金牌教育集團、康那香企業股份有限公司、啟盟工業股份有限公司、群創光電股份有限公司、萬通人力資源顧問股份有限公司、燦星旅行社。