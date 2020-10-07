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躍身影視熱門取景地 嘉義推雙金追劇小旅行

中央社 / 嘉義縣7日電

嘉義取景的戲劇「用九柑仔店」及電影「消失的情人節」，雙獲金鐘獎、金馬獎的肯定，嘉義縣文觀局將拍攝景點串聯成「雙金」追劇遊程，讓遊客在雙十國慶連假跟著景點去追劇。

在嘉義六腳鄉拍攝的熱門台劇「用九柑仔店」，描述離鄉遊子返鄉繼承柑仔店的經過，細膩刻劃遊子的心聲，深深觸動人心，獲第55屆金鐘獎7項戲劇節目大獎入圍，並拿下最佳導演獎；在東石白水湖拍攝的國片「消失的情人節」，更是一口氣入圍第57屆金馬獎11項大獎。

嘉義縣文化觀光局搭上金鐘獎及金馬獎熱潮，將近期引起網路上熱議的拍攝景點串成「雙金」追劇遊程，讓遊客在雙十國慶3天連假跟著景點去追劇。

嘉義縣文觀局長許有仁今天表示，「用九柑仔店」在六腳鄉潭墘村慶和柑仔店拍攝，吸引許多劇迷前來朝聖，復古的建築有種讓人回到過去的感覺；而最近網路上詢問度超高的「消失的情人節」夢幻夕陽場景就在東石白水湖壽島，此處夕陽與潮汐的絕美變化，造就影片中最吸引人的場景，吸引許多影迷到此追尋夕陽美景。

許有仁指出，「雙金」追劇小旅行推薦遊程包括苦楝樹綠色隧道、慶和柑仔店（用九柑仔店）、蒜頭糖廠蔗埕文化園區、故宮南院、朴子配天宮、東石漁人碼頭、網寮漁港、白水湖壽島、洲南鹽場、布袋高跟鞋教堂、布袋觀光漁市及好美里3D海洋世界美術館等景點。

嘉義縣長翁章梁表示，發展影視拍攝計畫是推動觀光的另一股新潮流，可以藉戲劇吸引追星、追劇的遊客，有助於帶動當地的觀光產業。他上任以來，蒐集嘉義縣18鄉鎮市可供拍片取景的場景，依照主題屬性做分類後提供給影視公司參考。

翁章梁也預祝「消失的情人節」，能夠成功囊括所有金馬獎的入圍獎項，再炒熱嘉義的追劇景點。

嘉義 情人節 東石

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