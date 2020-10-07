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缺水嚴重農業工業用水矛盾加劇 台南推再生水計畫

中央社 / 台南7日電

台南地區豐枯水期降水比率約9比1，蓄水率偏低，供水不足導致旱季時缺水；加以台南為重要半導體生產基地，農業與工業在用水矛盾也隨之加劇，南市府全力推動再生水計畫因應。

近年氣候變遷造成全球氣候急遽變化，台南年均降雨量雖超過2500公厘，為世界平均值2.6倍，但因降雨量分布不均，豐枯水期降水比率約9比1，蓄水率偏低，供水不足導致旱季時缺水。

受極端氣候影響，水庫蓄水不易，9月底曾文水庫蓄水率僅36.8%，明年春耕時可能面臨供水壓力，農業與工業在用水上的矛盾也隨之加劇；加上全球供應鏈重組，台南做為重要的半導體生產基地，應配合中央公布的循環經濟原則回收汙水並供應再生水，穩定科技業投資信心，也確保民間與農業用水無虞。

台南市政府水利局指出，缺水可能對產業進駐造成影響，以作為高科技產業搖籃的南科來說，民國109年總營業額已破新台幣兆元。園區高科技廠商在面臨缺水問題時，如缺水達10%，則採緊急購水，以水車載水緊急應變；若缺水達50%，則會導致完全停產，預估每日損失28億元。因此，將鄰近公共污水廠放流水再利用並提供再生水，是必要的水資源政策。

水利局說，目前台南規劃3個水資源回收中心，分別是安平水資源回收中心，所產出的再生水專供先進製程使用，台南市政府並與南科及台積電簽訂用水契約，水價為每噸30.92元，預計在113年達成每日3.75萬噸的再生水量目標；永康水資源回收中心預計112年達成每日1.55萬噸的再生水量目標；仁德水資源回收中心目前則規劃0.6萬噸，未來將視情況增至每日1萬噸。

水利局也主動了解調查安平工業區廠家用水情形，截至目前尚無使用再生水需求；至於台南科技工業區方面，則已承諾辦理放流水回收使用，預計112年完成每日2000噸再生水廠建置。

另外，水資源中心輸水管線為專管專用，可不受氣候影響，穩定供水並減少與民生搶水，避免與自來水混用或汙染物滲入以確保水質，並採用智慧水網水壓管理，透過雲端回傳即時監控穩定供水。

水利局統計，截至目前再生水量已達1.78億噸，總收入55億元，扣除相關支出費用，結餘為6億元；再生水在台南市缺水時可確保產業穩定。

水資源 資源回收 南科

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