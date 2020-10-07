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國寶青花瓷景觀斜張橋蒜頭大橋 新地標農曆年前通車

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣首座景觀斜張橋蒜頭大橋改建工程，配合故宮南院意象，橋塔設計採用人氣國寶青花瓷瓶口線條，橋塔完工拆除鷹架，高度73公尺高，相當20層樓，成為嘉縣最高的地景新地標，宏偉壯觀。圖／縣府提供
嘉義縣首座景觀斜張橋蒜頭大橋改建工程，配合故宮南院意象，橋塔設計採用人氣國寶青花瓷瓶口線條，橋塔完工拆除鷹架，高度73公尺高，相當20層樓，成為嘉縣最高的地景新地標，宏偉壯觀。圖／縣府提供

嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉的蒜頭大橋改建工程，交通部納入生活圈道路交通系統補助，前年底開工，配合故宮南院意象，橋塔設計採用故宮人氣國寶青花瓷瓶口線條，橋塔完工拆除鷹架，高度73公尺高，相當20層樓，成為嘉縣最高的地景新地標，配合橋梁引道工程，預定明年農曆年前通車。

「好雄偉壯觀的青花瓷大橋喔！」蒜頭大橋拆除鷹架後，遠遠就可看到高聳的國寶青花瓷景觀地標，今年汛期未碰上風災，施工順利，進度超前，縣府建設處說，預定進度：70.587％，實際進度75.003％，超前4.416％。

施工營造公司申請勞動部「金安獎」，以及公共工程委員會「金質獎」評選，昨天下午金質獎評選委會實地勘察，斜張主塔吊裝完成，趕辦橋面板吊裝作業，預定10月下旬完成橋面版吊裝作業，並辦理吊索安裝程序，積極趕工，預定110年農曆年前通車。

蒜頭大橋配合故宮南院意象，橋塔設計採用故宮人氣國寶青花瓷瓶口線條，橋塔鋼構總重約800公噸，高度73公尺高，大橋以大型鋼斜張橋形式跨越，橋寬16公尺，全長165公尺不落墩設計。道路改善長度1公里，總工程費9億2783萬元，縣府配合1億2990萬元，橋塔頂部設置鏤空寶珠裝置藝術，利用光雕技術展現光芒。

斜張橋屬特殊施工工法，適用跨河橋，減少河中作業。工法成熟，但施工技術門檻較高，可減少河中施工便橋及河中作業，支撐結構少，在固定位置進行吊裝施工、效率較高。橋塔高度73公尺，分7層吊裝須動用大型吊車，高空作業易受風力影響，鋼索施工需特殊專業廠商，含橋梁引道等，全部工程110年3月竣工。

嘉義縣首座景觀斜張橋蒜頭大橋改建工程，配合故宮南院意象，橋塔設計採用人氣國寶青花瓷瓶口線條，橋塔完工拆除鷹架，高度73公尺高，相當20層樓，成為嘉縣最高的地景新地標，宏偉壯觀。圖／縣府提供
嘉義縣首座景觀斜張橋蒜頭大橋改建工程，配合故宮南院意象，橋塔設計採用人氣國寶青花瓷瓶口線條，橋塔完工拆除鷹架，高度73公尺高，相當20層樓，成為嘉縣最高的地景新地標，宏偉壯觀。圖／縣府提供
嘉義縣首座景觀斜張橋蒜頭大橋改建工程，配合故宮南院意象，橋塔設計採用人氣國寶青花瓷瓶口線條，橋塔完工拆除鷹架，高度73公尺高，相當20層樓，成為嘉縣最高的地景新地標，宏偉壯觀。圖／縣府提供
嘉義縣首座景觀斜張橋蒜頭大橋改建工程，配合故宮南院意象，橋塔設計採用人氣國寶青花瓷瓶口線條，橋塔完工拆除鷹架，高度73公尺高，相當20層樓，成為嘉縣最高的地景新地標，宏偉壯觀。圖／縣府提供

故宮南院 斜張橋 國寶

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