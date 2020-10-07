前瞻預算對雲林不公平？ 公總：已補助20案、8.79億

前瞻計畫爭議不斷，雲林縣長張麗善昨受訪時說，前瞻預算分配對雲林不公平，且充滿政治算計，像是提升道路品質競爭型補助案，縣府被核准的提案僅2%，而公所提案核准率卻有55%，縣府提案被打回票，讓人無法接受，很多預算「看的到、吃不到」，希望黨團協助，盼中央給雲林「多一點關愛眼神」。

對此，交通部公路總局表示，前瞻基礎建設計畫中的「提升道路品質計畫」，是由內政部負責辦理都市計畫區內道路品質改善，以及交通部負責辦理都市計畫區外公路系統道路品質改善工作。

公路總局表示，交通部相當重視雲林縣的前瞻基礎建設「提升道路品質方案」，補助不遺餘力，並於該計畫已補助雲林縣政府「縣道145(揚子至永年)道路改善計畫」等20件工程，累計補助中央款已達8.79億元。

公路總局說，「提升道路品質建設計畫(公路系統)」主要是協助各地方政府辦理既有道路品質及道路景觀整體提升工作，並於106年9月起開始推動該計畫，各補助工程案件均需由各縣政府提案再予以審議及核定，也一直都是秉持區域均衡及照顧偏鄉等意旨，針對所有縣政府所提報案件皆積極予以協助辦理。