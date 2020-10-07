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立院通過與美復交案 嘉縣市各有座美國象徵自由女神像
民進黨政府反中親美，國民黨團在立院提「政府應請求美國協助抵抗中共」及「與美復交」兩項公決案，朝野無異議通過；有趣的是，國民黨執政的嘉市有座象徵美國自由精神的自由女神像；民進黨執政的嘉縣新開幕的棒棒積木飯店，也有座自由女神像，台美友好不言而喻。
嘉市有座2層樓高自由女神像，從嘉雄陸橋進入市區就可見到這尊水泥雕像，這座雕像從77年至今，成為外地民眾到嘉市第一印象，雕像由嘉義、嘉女獅子會捐贈，高高站在交通繁忙民族路交岔路口安全島上，雕像基座寫「團結博愛」。
曾有市議員質詢認為自由女神像，並非在地文史象徵，要求更換在地特色的地標景觀，後來不了了之，30多年來，自由女神像融入嘉義市區環境地景。
無獨有偶，嘉縣治太保市故宮南院對面，以家庭親子為主題的新飯店「棒棒積木飯店」上月開幕，飯店吸睛亮點是廣場有座費時2年由10多名工作人員，用3.5萬顆重1.5公噸美加積木，拼裝成高9公尺的巨大自由女神像，棒棒積木飯店與毗鄰的長榮文苑酒店，由義竹鄉出身的佳茂集團董事長林通義返鄉投資，帶動觀光發展。
飯店總經理湯孟哲說，自由女神像火炬積木將在28日自由女神像「生日」，出動大型吊車放上去，擺放自由女神積木，是仿效日本東京景點台場海濱公園的自由女神像。
自由女神像是美國紐約港自由島巨型古典主義塑像，1886年10月28日落成，是法國人送美國人禮物。塑像人物是穿長袍女子，代表羅馬神話自主神，右手高舉火炬，左手冊子上用羅馬數字寫美國獨立宣言簽署日期，腳下有斷裂鎖鏈，塑像是自由和美國象徵，也是對外來移民歡迎信號。
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