爭取全民運動館 立委賴惠員現勘南瀛綠都心公園

爭取全民運動館落腳新營，立委賴惠員今下午邀教育部體育署、台南市政府體育處、新營區公所等，現勘新營南瀛綠都心公園，希望早日促成，讓新營成為更加宜居、樂活的城市。

包括台南市議員沈家鳳等人都出席，賴惠員強調，新營是北台南政經中心，前瞻二期計畫中，有關於全民運動館的可行用地評估，新營區是最適合設置全民運動館地區；兼具交通方便及人口集中優點，順利完成全民運動館的設置後將成為溪北地區第一座全民運動館，對於台南市均衡發展有獨特的意義與象徵。

賴惠員說，全民運動館，中央前瞻計畫補助上限為1億，南瀛綠都心公園非常適合設立運動場館，更要配合地方政府交通規劃及解決停車問題，若能設立地下停車場，由中央補助1億建蓋運動館，地下停車場由市府負擔，後續停車場收益將歸市政財源，做好周遭環境及交通整體規劃，中央地方聯手促成這座眾所期盼的全民運動館。