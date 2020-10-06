外環道通車！台南下營市區內道路全面管制大型車通行

台南市下營區南外環道銜接下營北外環市道174線、南56-1、南59線、中山路後及台19甲線等重要省道、市道，形成下營完整的外環道路系統，活絡地方交通，通車後有效紓解下營市區的交通壅塞狀況，台南市交通局為維護市區內用路安全，即日起下營市區內行人及機車密度較高的市區道路將管制大型車通行，提醒大型車駕駛朋友留意，避免誤駛受罰。

交通局表示，管制措施即日起開始實施，管制路段為下營區中山路二段（外環道至公園路路段）及公園路（九分街至中山路路段），10月31日前為宣導期，相關管制牌面已設置完畢以供用路人遵循。南外環道雙向各配置1線汽車道、1線機車道，道路寬度足夠且能快速往返台84線、國道1號麻豆交流道等地，呼籲大型車輛可多加利用，共同打造用路人安全使用道路環境。

交通局長王銘德表示，大型車輛在轉彎時會有內輪差、產生駕駛的視線死角，應與大型車保持適當距離以維安全，然而市區道路寬度本身較為狹窄，無法提供足夠空間讓用路人與大型車保持一定距離，又更加危險，如今下營區外環道既已通車，通行快速可作為主要的行駛道路，下營區內道路將採全日禁止聯結車與20噸以上大貨車通行管制，避免大型車與機車、行人爭道，產生用路安全疑慮。