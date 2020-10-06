七旬農民戰山豬反惹一身傷 脫困後自行駕車就醫

嘉義縣大埔鄉72歲農民日前獨自在果園工作時，突遭因陷阱受傷約60公斤無長獠牙的母山豬狠咬，造成全身多處撕裂傷，掙扎20多分鐘才順利脫困，忍痛自行開小貨車到大埔醫療站就醫，由大林慈濟醫院醫師林英龍協助打破傷風針，緊急縫合27針並給予預防性的抗生素，避免感染引發敗血症。

農民表示，當天正在香蕉園包香蕉，有一頭母山豬掙脫陷阱後發狂攻擊他，雖然他試著彎腰低頭要徒手抓山豬，反被撞擊與一陣狂咬，人豬經20分鐘奮戰，他總算脫困。

林英龍表示，農民滿臉滿身血漬來到醫療站，檢傷發現農民的左頭頂部、額頭正中部、左胸部、兩側腹部、兩側手肘、手腕、右拇指基部、大腿、小腿等多處有1.5至5公分的撕裂傷，有些甚至深及顱骨或肌肉層，幸好肌腱沒有斷掉，還有16處擦挫傷，花2個小時才順利縫合農民身上10多處傷口，日前拆線已恢復健康。