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七旬農民戰山豬反惹一身傷 脫困後自行駕車就醫

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉縣大埔鄉一名72歲農民日前獨自在果園工作時，突遭因陷阱受傷約60公斤無長獠牙的母山豬狠咬，造成全身多處撕裂傷。示意圖。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影
嘉縣大埔鄉一名72歲農民日前獨自在果園工作時，突遭因陷阱受傷約60公斤無長獠牙的母山豬狠咬，造成全身多處撕裂傷。示意圖。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影

嘉義縣大埔鄉72歲農民日前獨自在果園工作時，突遭因陷阱受傷約60公斤無長獠牙的母山豬狠咬，造成全身多處撕裂傷，掙扎20多分鐘才順利脫困，忍痛自行開小貨車到大埔醫療站就醫，由大林慈濟醫院醫師林英龍協助打破傷風針，緊急縫合27針並給予預防性的抗生素，避免感染引發敗血症。

農民表示，當天正在香蕉園包香蕉，有一頭母山豬掙脫陷阱後發狂攻擊他，雖然他試著彎腰低頭要徒手抓山豬，反被撞擊與一陣狂咬，人豬經20分鐘奮戰，他總算脫困。

林英龍表示，農民滿臉滿身血漬來到醫療站，檢傷發現農民的左頭頂部、額頭正中部、左胸部、兩側腹部、兩側手肘、手腕、右拇指基部、大腿、小腿等多處有1.5至5公分的撕裂傷，有些甚至深及顱骨或肌肉層，幸好肌腱沒有斷掉，還有16處擦挫傷，花2個小時才順利縫合農民身上10多處傷口，日前拆線已恢復健康。

林英龍提醒，山豬牙齒不乾淨，容易隱藏很多細菌，有傷口感染的問題，一不小心會產生敗血症或大量出血，失血過多造成生命危險，民眾如到山區走走，可帶一支長的棍子打草驚蛇，隨時觀察樹梢上或周邊環境，留意環境中的野生動物與昆蟲，以免敗興而歸。

嘉義縣大林慈濟醫院醫師林英龍提醒，民眾到山區旅遊，務必留意環境的野生動物、昆蟲。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣大林慈濟醫院醫師林英龍提醒，民眾到山區旅遊，務必留意環境的野生動物、昆蟲。圖／大林慈濟醫院提供

農民 大埔 香蕉

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