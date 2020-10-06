嘉縣無人植保機協會成立 農民施肥更安全

嘉義縣無人植保機協會今天第一屆會員成立大會，預計將輔導農民使用無人植保機噴灑農藥及肥料，降低農民接觸農藥及肥料機會，協會理事長吳明鴻表示，傳統方式噴藥、施肥需要3人，以無人植保機可減少人力、省時，對農民身體安全也較有保障，縣內有需求民眾可跟協會詢問。

吳明鴻表示，傳統灑農藥農民須手持管線進入田中噴藥劑，後面再有人幫忙拉管線，即使全身穿著防護衣，風一吹還是很容易置身藥劑中，嚴重可能每天都需吃藥，無人植保機最少可搭載10公斤藥劑，只要規畫路線、啟動，無人植保機就會自行運作，相對較安全。

活動現場布置20多架無人植保機，非常壯觀，吳明鴻說，目前協會已有31位會員，主要為民雄、溪口、新港農民，都取得民航局無人機證照考試，部分會員也已通過農業藥物毒物試驗所代噴技術人員證照，期望藉由成立協會表達農民訴求，目前預估代噴1分地工錢200元。

農委會台南區農業改良場作物環境課長鍾瑞永、嘉義縣議員林于玲、劉雅文、等人出席參加，林于玲表示，嘉義是農業縣，以後農業噴灑、施肥會成為趨勢，感謝年輕人願意返鄉回饋土地。

農民何坤展表示，隨著農民年齡增長，施肥成了沉重工作，無人植保機一架40萬元起跳，花不到2個小時，且只要1人即可完成3甲農地施作，大大降低農民在田中施作壓力。