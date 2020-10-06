台南老年人口年增萬人 黃偉哲：三成長照缺口設法降低

台南一年老年人口增加1萬多人，市長黃偉哲下午參加長照主題路跑宣傳活動前對此回應：黃偉哲表示，他覺得這個增加速度「是非常非常可怕」，增加的速度是高於長照床位增加，雖然市府已經做到「區區都有長照」，但是長照的床位、公共設施還是有加強空間，這個3成落差缺口越降越低越好。

黃偉哲說，除非你要在家裏讓家人照顧，如果有意願要到外面機構裡接受長照的話，希望大家都能如願。

針對台南公家長照機構不足，黃偉哲表示，不管公立或私立，只要長照價格合理，民眾可以負擔，不一定都要攬在政府身上。大有為政府時代已經過去了，長照是國家問題，應該是全民參與一切，而不只是政府的事情，這個部分政府資源有限，會盡量做到最多，滿足市民相關需求。