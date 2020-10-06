警攻勢勤務連7小時違規？嘉市警局：特殊情形不在此限

嘉義市警局昨被員警網路抱怨，指今年中秋節連假專案勤務太多，因為警力不足，攻勢勤務達7小時，超過原6小時規範，認為排班不合理、違反規定；市警局今天回應，「攻勢勤務不得連續6小時，深夜勤務以不超過4小時為度，但有特殊情形者不在此限。」

交通隊副隊長林勇伸表示，有關員警反映，勤務編排連續勤7小時的問題，經查主因今年中秋節連續假期，交通疏導及假期防飆專案、2020光織影舞等交通秩序，與安全維護勤務之特殊任務之需，但勤務編排尚能符合警察勤務條例第十六條略以「.....深夜勤務以不超過四小時為度。但有特殊任務，得變更之。」

另嘉義市政府警察局警察勤務施行細則第33條第1項第2款略以「.....攻勢勤務不得連續6小時，深夜勤務以不超過四小時為度，但有特殊情形者，不在此限」、第35條第一項第四款略以「勤務規劃.....派出所應由所長或所長職務代理人為之。」等規定。

市警局將要求各單位主管，做好內部溝通、促進團隊和諧，並對勤務方式採滾動式檢討，以圓滿達成各項任務，並全力建構「全齡共享、世代宜居」健康安全城市，也會對執行本次專案勤務有功辛苦同仁，從優敘獎。