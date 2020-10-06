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台南宣布辦「全台唯一長照主題路跑」 12月27日開跑

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南宣布辦「全台唯一長照主題路跑」，12月27日開跑。記者周宗禎／攝影
台南宣布辦「全台唯一長照主題路跑」，12月27日開跑。記者周宗禎／攝影

台南市立醫院、嘉南藥理大學與中華醫事科大下午宣布12月27日共同舉辦第二屆「府城健康馬 世代共融 新長照style」路跑活動。黃偉哲呼籲民眾帶長者參與，他說，這次活動以長照為主題，希望老人家來跑出健康，「來快樂的走也可以，不愛動的人比較容易進長照」，台南長照起步早做得好，希望大家都來參與路跑。

這次路線包含2公里與11公里，途經奇美博物館奧林帕斯橋、阿波羅噴泉廣場及都會公園大草皮等，市府稱是「一場難得的路線體驗」，賽後憑選手號碼布購奇美博物館門票有折扣。活動報名至11月01日止，詳情洽網路「伊貝特」報名網。

這次路跑設計適合長者的2公里組別，鼓勵長者與親友一同出門運動，主辦單位強調這是「全台唯一一場以長照為主題的路跑活動」。

黃偉哲下午率社會局長陳榮枝、衛生局長許以霖、社會局長期照顧管理中心主任洪明婷、嘉南大學校長李孫榮校長、副校長余光昌、張翊峰與中華醫大學副校長楊堉麟、學務長王文正及台南市立醫院院長蔡良敏、副院長鍾國謀，產、官、學宣誓啟動全台唯一長照路跑活動。

蔡良敏表示，市醫用心走入社區，提供優質醫療與長照服務，去年首辦「府城健康馬長照作伙run 」活動，近3000人參加，市醫5個失智關懷據點高齡長者也攜家帶眷參與。今年第二屆希望全家大小參加，這不只是場馬拉松，也是高齡友善、長照永續，增進家庭互動關係的健康活動。

黃偉哲表示，社會局因應高齡化社會需求，積極布建長照資源，含照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善與喘息服務，打造高齡友善城市。感謝市醫、嘉南大學與中華醫大支持政府長照政策，舉辦有意義的長照主題路跑，歡迎全家大小帶家中長者來運動。

市醫表示，整合醫療與長照業務，目前長照服務個案已超過2500人，舉辦長照相關課程超過3800場次，已逾1萬5000人次受惠。

台南宣布辦「全台唯一長照主題路跑」，12月27日開跑。記者周宗禎／攝影
台南宣布辦「全台唯一長照主題路跑」，12月27日開跑。記者周宗禎／攝影
台南宣布辦「全台唯一長照主題路跑」，12月27日開跑。記者周宗禎／攝影
台南宣布辦「全台唯一長照主題路跑」，12月27日開跑。記者周宗禎／攝影

長照 路跑 奇美博物館

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