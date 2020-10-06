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老農遇山豬攻擊全身傷 大埔醫療站即刻救援

中央社 / 嘉義縣6日電

72歲嘉義大埔農民日前在果園工作遇山豬攻擊，全身多處撕裂傷，自行開車到大埔醫療站就醫，經緊急縫合後痊癒。醫師說，山豬牙齒細菌多，被咬後可能發生敗血症，要馬上就醫。

事發時老農正獨自在嘉義縣大埔鄉茄苳村一處香蕉園工作，一頭約60公斤的母山豬誤入陷阱受傷掙脫後，發狂攻擊他，老農試著徒手抓山豬，反被撞擊與一陣狂咬，造成全身多處撕裂傷，約20分鐘的奮戰後，總算脫困，自行開小貨車就醫。

老農滿身血漬來到大埔醫療站，大林慈濟醫院駐醫療站醫師林英龍檢傷發現，他的左頭頂部、額頭正中部、左胸部、兩側腹部、手部、大腿、小腿等處，分別有1.5至5公分的撕裂傷，有些甚至深及顱骨或肌肉層，幸好肌腱沒有斷掉，另有16處挫擦傷。

經護理師協助，林英龍剔除傷患部分頭髮、消毒傷口，打上局部麻醉藥後，費時約兩小時縫合傷口，縫了27針，並打破傷風針，給予預防性的抗生素。約2星期後，傷口癒合拆線，上星期老農回診，已恢復健康。

林英龍表示，山豬牙齒不乾淨，容易隱藏很多細菌，傷口會有感染的問題，一不小心會產生敗血症，不幸被山豬攻擊，不論傷口大小，都要就醫治療。

林英龍強調，民眾連續到偏鄉地區要很小心，山上毒蛇、山豬、虎頭蜂、隱翅蟲、小黑蚊很多，建議帶一支長的棍子「打草驚蛇」，隨時觀察樹梢或週邊環境，一定要有警覺心，才能避免憾事發生。

大埔 牙齒

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