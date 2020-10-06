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國慶焰火第一次在台南 3天連假山海趴趴走

中央社 / 台南6日電

國慶焰火今年首度在台南安平漁光島登場，有賞焰專車直送「觀夕平台」，市府及旅遊業者趁機行銷台南，規劃山區、沿海及城市推薦行程，遊客不只賞焰，3天連假還可台南趴趴走。

到台南安平沿海看國慶焰火，交通最令人頭痛，不管是自駕或搭乘高鐵、台鐵，再銜接接駁車，面對安平漁光島周遭的交通管制，這趟路程肯定不輕鬆。

台南市政府和高雄市政府攜手推出國慶焰火專車，利用開頂雙層觀光巴士，直接將遊客送到副舞台安平「觀夕平台」，近距離欣賞高空焰火；遊客只要在台南火車站前北門派出所報到驗票，就可搭車直達，賞焰前的空檔，還能到處走走看看吃美食。

台南市政府觀光旅遊局也推出台南山海路線的推薦旅遊行程，包括白河區關子嶺泡湯、賞花燈及大啖桶仔雞、一年一會的後壁區彩繪稻米、柳營區德元埤的荷蘭村風車節、南關線一日縱走等。

觀旅局人員表示，白河區關子嶺溫泉美食節今年邁入第16年，10月31日閉幕，除開幕的火王爺夜祭巡行外，每週假日還有市集、浴衣體驗、關子嶺散步導覽預約等，另有好漢坡、水火同源、火山碧雲寺等風景名勝及桶仔雞、香菇蛋、鮮甜野菜等山產美味。

2020台南市水域遊憩體驗活動最終場次，則將於10月9日至10日在柳營區德元埤荷蘭村舉辦，免費體驗獨木舟、立式划槳及龍舟板。

沿海西濱快速道路及台17線也是聰明選擇，可結合生態與宗教漁鹽之旅，沿途擁有雪白的七股鹽山、夕陽中的瓦盤鹽田、南鯤鯓代天府、雙春濱海遊憩區、馬沙溝3D彩繪村、馬沙溝海洋休閒運動度假中心、七股遊客中心、台灣鹽博物館及七股國聖燈塔等景點。

原台南市的衛星行政區各有不同風景特色，遊客可探索龍崎月世界、關廟信仰文化中心「山西宮」、品嘗關廟麵等，還能轉向到舊名「紅瓦厝」的歸仁區，欣賞七甲花卉區，更不用提全國知名的仁德區奇美博物館、十鼓仁糖文創園區。

嘉南平原是台灣最重要的穀倉，後壁區彩繪稻田也十分吸睛，柳營區德元埤荷蘭村風車節更是10月連假遊客必遊之處。

荷蘭 國慶 奇美博物館

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