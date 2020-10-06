大埔生態教育農場揭牌 將復刻古曾文溪生態

嘉義縣長翁章梁、天主教台北總教區總主教鍾安住等人今天上午至嘉義縣大埔鄉安道基金會大埔千歲社區整體照顧服務中心，舉行「聖若瑟千歲樂活生態教育農場聖生態農場」揭牌儀式，預計將依地貌復刻曾文水庫興建前的古曾文溪流域水源頭生態，讓在地弱勢族群使用原生作物及自然農藝。

安道基金會表示，農場揭牌後，將營造生態教育示範農場，並培訓社區中高齡弱勢者，擔任曾文水庫興建歷史故事訴說者、山鄉自然生態循環教育解說者及無煙囪觀光產業導覽者，也將研發原生農作物生產的適地食材，製作健康大埔風味餐，期待吸引體驗山鄉輕旅遊，走讀曾文水庫集水區慢活遊客參訪。

翁章梁表示，安道基金會2009年開始在大埔服務時，正值他社會局長任內，現在常在各據點收到年長者回饋，表示跟大家一起練體操後走路俐落了、酸痛也不見，今年因新冠肺炎病毒防疫，據點停止運作的2個多月，讓許多長輩感到生活重心不見，未來他將持續以照顧父母的經驗來制定各項老人政策。