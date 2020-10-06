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嘉義林管處攜手社區民眾 保育瀕絕山麻雀見成效

中央社 / 嘉義縣6日電

嘉義林管處在梅山鄉結合當地社區、小學，以懸掛巢箱、種植食草等方式，保育瀕臨絕種山麻雀。今年度巢箱繁殖幼鳥，至少92隻成功離巢，較去年度增加13隻，保育山麻雀見成效。

嘉義林管處指出，山麻雀是瀕臨絕種保育類野生動物，調查顯示，過去20年間山麻雀分布範圍大幅縮減，估計全台灣總數很可能已少於1500隻，山麻雀保育工作刻不容緩。

嘉義縣的大埔鄉、番路鄉及梅山鄉是山麻雀僅存少數繁殖區域，嘉義林管處在梅山鄉瑞峰、碧湖、龍眼等村落啟動山麻雀保育行動，懸掛巢箱、設立餌站、種植食草（小米及紅藜）。

嘉義林管處今天指出，108年度透過巢箱保護至少有79隻幼鳥成功離巢，今年度設置149個巢箱，有40對山麻雀利用巢箱繁殖，至少92隻幼鳥成功離巢，較去年度增加13隻幼鳥。

嘉義林管處表示，山麻雀是以樹洞為巢穴繁殖，但樹洞數量有限，且山麻雀體型小競爭力差，有專家評估樹洞不足是山麻雀減少的原因之一，因此設置人工巢箱是保育工作重點。為了瞭解巢箱內山麻雀幼鳥的數量及變化，林管處則使用針孔攝影機進行記錄。

嘉義林管處指出，保育工作執行期間，社區民眾主動提供餌站用地，協助巢箱懸掛；在種植小米及紅藜時，提供種植經驗，幫忙田間除草、澆水。在地的瑞峰國小學生，課餘時也協助山麻雀調查及記錄工作。

嘉義林管處強調，山麻雀的棲地與人類活動密不可分，社區的認同與支持是保育成功的關鍵。

嘉義 大埔

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