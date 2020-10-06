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台水第3座水資源環教園區 推動生態綠廊、互動體驗

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林給水廠湖山淨水場是台水中部地區首座環教場域，將提供各年齡層客製化水資源課程及互動式教案讓民眾體驗。記者陳苡葳／攝影
雲林給水廠湖山淨水場是台水中部地區首座環教場域，將提供各年齡層客製化水資源課程及互動式教案讓民眾體驗。記者陳苡葳／攝影

雲林給水廠湖山淨水場三年前建廠完成，同年取得ISO14001環境管理系統認證，設立湖山自來水環境教育園區，今天該廠正式通過行政院環保署環境教育設施場所認證，成為台灣自來水中部地區首座環教場域，將提供各年齡層客製化水資源課程及互動式教案讓民眾體驗，吸收新知。

台水公司董事長胡南澤、雲林縣長張麗善、林內鄉長張維崢等人共同為湖山自來水環境教育園區揭牌；胡南澤表示，該園區為台水繼宜蘭深溝水源生態園區、高雄澄清湖高質水環境教育園區，第三座肩負水資源教育推廣重任的環境教育設施場所，區內將有4位環教師及環教志工，提供包括原水進場、混凝、沉澱、快濾、清水、出廠等處理過程導覽，並有檢修漏、客服及e化、水質安全等互動式教具體驗。

淨水股長何錦龍表示，該廠最大設計水量約40萬噸，目前和集集淨水廠聯合運用，民生供水量約26萬噸，自2017年8月開始逐步取代地下水，去年完全取代後已全面使用地表水；該廠占地約46公頃，淨水處理設備由湖山水庫引進原水，經過層層處理為潔淨質優的自來水後，供應公共用水所需，同時園區內保留30%綠地，推動復育生態、環境復原及綠美化，整體園區的生態綠廊是最大特色。

縣長張麗善表示，目前雲林縣內環境教育場所有黃金蝙蝠生態館、劍湖山世界環境教育園區、華山社區環境教育學習中心、潔綠永續環保未來屋、中科虎尾園區汙水處理廠、斗六汙水廠環境教育場域、北港礫間接觸曝氣氧化廠、湖山水庫環境教育園區，雲林給水廠湖山淨水場為第十座環境教育園區。推動復育生態、環境復原及綠美化

會後大家也在園區內種下樹苗，期助復育計畫順利推行，提供獨角仙、樹蛙及螢火蟲等復育對象有自然友善的棲地環境繁衍生存；張麗善說，「未來園區的生物將多樣性，就靠這些樹苗綠意給予，並落實水資源保育」，涵養優質水源，打造低碳綠色環境。

台中教育大學、農田水利環境教育園區、劍湖山環境教育園區、湖山水庫環境教育園區、中科虎尾園區污水處理廠、關渡自然公園Project WET、潔綠永續環保未來屋、中華民國荒野保護協會、湖山水庫人文生態保護協會等單位，也簽署合作意向書，未來將協力培訓講師、開發課程，結合水資源運用、水土保持、綠色能源及環境保護，向校園及社區推動環境教育。

台水公司董事長胡南澤、雲林縣長張麗善在湖山淨水場內種下樹苗，期助復育計畫順利推行，提供生態復育對象自然友善的棲地環境。記者陳苡葳／攝影
台水公司董事長胡南澤、雲林縣長張麗善在湖山淨水場內種下樹苗，期助復育計畫順利推行，提供生態復育對象自然友善的棲地環境。記者陳苡葳／攝影
雲林給水廠湖山淨水場是台水中部地區首座環教場域，將提供各年齡層客製化水資源課程及互動式教案讓民眾體驗。記者陳苡葳／攝影
雲林給水廠湖山淨水場是台水中部地區首座環教場域，將提供各年齡層客製化水資源課程及互動式教案讓民眾體驗。記者陳苡葳／攝影
9位產官學界代表簽署合作意向書，協力培訓環境教育講師、開發課程，結合水資源運用、水土保持、綠色能源及環境保護，向校園及社區推動環境教育。記者陳苡葳／攝影
9位產官學界代表簽署合作意向書，協力培訓環境教育講師、開發課程，結合水資源運用、水土保持、綠色能源及環境保護，向校園及社區推動環境教育。記者陳苡葳／攝影
雲林給水廠湖山淨水場今天正式通過行政院環保署環境教育設施場所認證，成為台灣自來水中部地區首座環教場域，台水公司董事長胡南澤（左六）、雲林縣長張麗善（右六）。記者陳苡葳／攝影
雲林給水廠湖山淨水場今天正式通過行政院環保署環境教育設施場所認證，成為台灣自來水中部地區首座環教場域，台水公司董事長胡南澤（左六）、雲林縣長張麗善（右六）。記者陳苡葳／攝影

水庫 水資源 張麗善

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