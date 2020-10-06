台水第3座水資源環教園區 推動生態綠廊、互動體驗

雲林給水廠湖山淨水場三年前建廠完成，同年取得ISO14001環境管理系統認證，設立湖山自來水環境教育園區，今天該廠正式通過行政院環保署環境教育設施場所認證，成為台灣自來水中部地區首座環教場域，將提供各年齡層客製化水資源課程及互動式教案讓民眾體驗，吸收新知。

台水公司董事長胡南澤、雲林縣長張麗善、林內鄉長張維崢等人共同為湖山自來水環境教育園區揭牌；胡南澤表示，該園區為台水繼宜蘭深溝水源生態園區、高雄澄清湖高質水環境教育園區，第三座肩負水資源教育推廣重任的環境教育設施場所，區內將有4位環教師及環教志工，提供包括原水進場、混凝、沉澱、快濾、清水、出廠等處理過程導覽，並有檢修漏、客服及e化、水質安全等互動式教具體驗。

淨水股長何錦龍表示，該廠最大設計水量約40萬噸，目前和集集淨水廠聯合運用，民生供水量約26萬噸，自2017年8月開始逐步取代地下水，去年完全取代後已全面使用地表水；該廠占地約46公頃，淨水處理設備由湖山水庫引進原水，經過層層處理為潔淨質優的自來水後，供應公共用水所需，同時園區內保留30%綠地，推動復育生態、環境復原及綠美化，整體園區的生態綠廊是最大特色。

縣長張麗善表示，目前雲林縣內環境教育場所有黃金蝙蝠生態館、劍湖山世界環境教育園區、華山社區環境教育學習中心、潔綠永續環保未來屋、中科虎尾園區汙水處理廠、斗六汙水廠環境教育場域、北港礫間接觸曝氣氧化廠、湖山水庫環境教育園區，雲林給水廠湖山淨水場為第十座環境教育園區。推動復育生態、環境復原及綠美化

會後大家也在園區內種下樹苗，期助復育計畫順利推行，提供獨角仙、樹蛙及螢火蟲等復育對象有自然友善的棲地環境繁衍生存；張麗善說，「未來園區的生物將多樣性，就靠這些樹苗綠意給予，並落實水資源保育」，涵養優質水源，打造低碳綠色環境。