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流感疫苗民眾搶打！ 首日施打嘉義縣逾萬劑破紀錄

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣公費疫苗八大類免費施打對象昨起同時開打，首日疫苗社區接種數量總計1萬3439劑，接種數量創流感疫苗接種以來，首日新高紀錄。圖／衛生局提供
嘉義縣公費疫苗八大類免費施打對象昨起同時開打，首日疫苗社區接種數量總計1萬3439劑，接種數量創流感疫苗接種以來，首日新高紀錄。圖／衛生局提供

流感疫苗昨天全國同步開打，受新冠肺炎疫情衝擊，民眾擔心疫情秋冬捲土重來，施打踴躍，嘉義縣公費疫苗八大類免費施打對象，今年同時開打，衛生局統計，首日疫苗社區接種數量總計1萬3439劑，較107年8446劑多了4993劑，成長59.1%，接種數量創流感疫苗接種以來，首日新高紀錄。

其中65歲長者成長2396劑；50歲以上增加1507劑，校園也同步開打接種了991劑，衛生局說，去年按不同施打類別分開施打，今年同步施打，時序入秋，不少專家提出警告，新冠肺炎與流感恐一起爆發，加上衛福部不斷宣傳，讓民眾提高警覺，施打踴躍。

嘉義縣108年65歲長者接種完成率53.9%，醫事人員83%，防疫人員及禽畜業者100%，6個月以上至3歲幼兒初次接種完成率為36.4%，曾接種完成率98.5%。3歲至入學前（6歲）初次接種完成率30.1%，曾接種完成率97.5%。其中校園接種完成率83.4%，全國最高。

今年接種對象除與去年相同包括50歲以上七大對象外，校園是流感疫情群聚高風險族群，高中職以下學生都納入公費流感接種對象，縣長翁章梁特別指示衛生局採購四價流感疫苗，提供教職員全面接種，嘉義縣共採購四價流感疫苗13萬8千多劑，開打至疫苗用罄，另為提高接種便利性，全縣共設438個社區接種站及78家合約院所，只要攜帶健保卡皆可完成接種。

嘉義縣公費疫苗八大類免費施打對象昨起同時開打，首日疫苗社區接種數量總計1萬3439劑，接種數量創流感疫苗接種以來，首日新高紀錄。圖／衛生局提供
嘉義縣公費疫苗八大類免費施打對象昨起同時開打，首日疫苗社區接種數量總計1萬3439劑，接種數量創流感疫苗接種以來，首日新高紀錄。圖／衛生局提供

流感疫苗 衛生局 新冠肺炎

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