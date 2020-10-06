台南水萍塭地下2層停車場動工 提供464席汽機車格

為解決台南市南區水萍塭公園周邊的停車問題，台南市政府爭取中央前瞻計畫經費，新建水萍塭地下2層停車場，今天由台南市長黃偉哲主持動工典禮，預計2022年完工，屆時可提供362席汽車及102席機車停車格。

台南市工務局指出，南區金華路、夏林路、永華路為舊城區人車密集的商業觀光活絡地段，鄰近停車供需已失衡，導致周圍常因車輛違停影響交通安全，市府配合行政院推動前瞻基礎建設計畫中「城鄉建設」的改善停車問題，爭取前瞻計畫經費加上地方自籌配合款共4.37億元，在水萍塭公園利用立體化多用途概念開闢地下停車場，解決停車需求的迫切性，並盡量減少植栽移植，預計2022年2月完工啟用。

該停車場位在水萍塭公園臨夏林路西側，為地下2層停車場，完工後可提供362席汽車停車位與102席機車停車位，在造型上留設適當開口、引導光線進入停車場內部，善用自然採光，也增加自然空氣的通風換氣。未來工務局將配合編列預算，擴充工程重新整理公園地面景觀，新設活動廣場、入口意象、休憩遮蔭、地下室出入口電梯等建築設施。