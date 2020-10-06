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復育瀕危山麻雀有成 已有92隻幼鳥成功離巢

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
林務局嘉義林管處於嘉義縣梅山鄉種植小米、紅藜以進行山麻雀保育工作。圖／嘉義林管處提供
林務局嘉義林管處於嘉義縣梅山鄉種植小米、紅藜以進行山麻雀保育工作。圖／嘉義林管處提供

林務局嘉義林區管理處自去年起於嘉義縣梅山鄉以懸掛巢箱、設立餌站、種植食草、社區宣導等方式，進行瀕臨絕種動物山麻雀保育工作，今年已有40對山麻雀運用巢箱繁殖、至少92隻幼鳥成功離巢，比去年增加13隻幼鳥，可見大阿里山地區已成為山麻雀保育重點地區。

嘉義林管處表示，山麻雀是瀕臨絕種保育類野生動物，近年進行的調查顯示，過去20年間山麻雀分布範圍大幅縮減，估計全台灣總數很可能已少於1500隻，族群數量相當少，山麻雀是樹洞為巢穴繁殖，但樹洞數量有限，山麻雀體型小競爭力差，搶不到好的繁殖地點。

嘉義林管處說，為讓山麻雀安心繁殖，今年在梅山地區如瑞峰、碧湖、龍眼等，設置149個巢箱及3處餌站，經統計有40對山麻雀利用巢箱繁殖，並至少有92隻幼鳥成功離巢，而非利用巢箱進行繁殖有6個巢，成功離巢幼鳥約15隻，顯示超過8成的山麻雀夫妻喜愛選用巢箱養育牠們的下一代。

嘉義林管處也以針孔攝影機針對山麻雀卵、幼鳥的成長變化等詳實記錄，春天種植的小米及紅藜供不應求，被山麻雀吃光光，夏季緊急又播種一期小米，保育工作執行期間，社區民眾主動提供餌站用地、協助巢箱懸掛、種植小米及紅藜時，提供種植經驗，在地瑞峰國小也積極協助相關保育工作。

嘉義林管處強調，山麻雀的存續和傳統山村農業操作行為及人類的活動息息相關，因此他們執行山麻雀保育行動策略，結合山村的生活及生產活動，透過生態友善行動執行山麻雀保育工作，已有豐碩的成果，明年將持續於阿里山區執行保育工作，結合社區及學校，共同推動山麻雀保育。

林務局嘉義林管處於巢箱內設置內視鏡，可觀看山麻雀棲息及幼鳥成長狀況。圖／嘉義林管處提供
林務局嘉義林管處於巢箱內設置內視鏡，可觀看山麻雀棲息及幼鳥成長狀況。圖／嘉義林管處提供
林務局嘉義林管處去年起在大阿里山地區進行瀕臨絕種動物山麻雀保育工作，復育有成。圖／嘉義林管處提供
林務局嘉義林管處去年起在大阿里山地區進行瀕臨絕種動物山麻雀保育工作，復育有成。圖／嘉義林管處提供

嘉義 阿里山

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