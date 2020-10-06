復育瀕危山麻雀有成 已有92隻幼鳥成功離巢
林務局嘉義林區管理處自去年起於嘉義縣梅山鄉以懸掛巢箱、設立餌站、種植食草、社區宣導等方式，進行瀕臨絕種動物山麻雀保育工作，今年已有40對山麻雀運用巢箱繁殖、至少92隻幼鳥成功離巢，比去年增加13隻幼鳥，可見大阿里山地區已成為山麻雀保育重點地區。
嘉義林管處表示，山麻雀是瀕臨絕種保育類野生動物，近年進行的調查顯示，過去20年間山麻雀分布範圍大幅縮減，估計全台灣總數很可能已少於1500隻，族群數量相當少，山麻雀是樹洞為巢穴繁殖，但樹洞數量有限，山麻雀體型小競爭力差，搶不到好的繁殖地點。
嘉義林管處說，為讓山麻雀安心繁殖，今年在梅山地區如瑞峰、碧湖、龍眼等，設置149個巢箱及3處餌站，經統計有40對山麻雀利用巢箱繁殖，並至少有92隻幼鳥成功離巢，而非利用巢箱進行繁殖有6個巢，成功離巢幼鳥約15隻，顯示超過8成的山麻雀夫妻喜愛選用巢箱養育牠們的下一代。
嘉義林管處也以針孔攝影機針對山麻雀卵、幼鳥的成長變化等詳實記錄，春天種植的小米及紅藜供不應求，被山麻雀吃光光，夏季緊急又播種一期小米，保育工作執行期間，社區民眾主動提供餌站用地、協助巢箱懸掛、種植小米及紅藜時，提供種植經驗，在地瑞峰國小也積極協助相關保育工作。
嘉義林管處強調，山麻雀的存續和傳統山村農業操作行為及人類的活動息息相關，因此他們執行山麻雀保育行動策略，結合山村的生活及生產活動，透過生態友善行動執行山麻雀保育工作，已有豐碩的成果，明年將持續於阿里山區執行保育工作，結合社區及學校，共同推動山麻雀保育。
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