國慶煙火環境與安寧 南市噪音管制無假期

中秋連假，台南市環保局不分權責單位「先清再說」，清出4.2噸垃圾。面對國慶焰火在台南的更大考驗，3天連假環保局將上緊發條，更已擬妥加強管制噪音與環境清潔稽查措施。

環保局表示，中秋4天連假包括安平區、南區、安南區、東區的清潔隊，每天清晨5、6時即到熱門的放煙火、鞭炮地點清理責任範圍環境，4天出動1200人次以上，總計清出4.2噸垃圾。

卻有民眾臉書檢舉某熱門放煙火地點環境髒亂，還上傳照片，讓清潔人員為之氣結與不解。一查原來是其他單位的責任區，但為了整體觀瞻，清潔人員只能再出勤，但也只能全力以赴，也盼大眾公德心能再提升。

環保局表示，「先清再說」讓清潔隊員忙翻了，也承受莫須有壓力。對於國慶連假環境清潔，將緊急行文給安平、南區等熱門景點的相關管理單位規劃環境維護方案，負起應付責任，否則將依法開罰。

這次國慶焰火預估將吸引全台30萬人以上來台南。連假3天環保局除了調派清潔區隊人力外，也額外僱工600人，並號召環保志工、區公所志工共同投入容易形成髒亂點的景點。

另外，市府在國慶3天連假時間，嚴格執行噪音管制措施。依噪音管制法授權規定，8日至11日夜間10時起至隔日上午7時，不得施放爆竹煙火，違者依噪音管制相關規定，處新台幣3000元以上、3萬元以下罰鍰。

取締施放爆竹煙火，人力需求大，將由環保、警察、消防等局處組專案巡查人力，在熱門的鞭炮、煙火施放點如安平觀夕平台、戀愛廣場、南區黃金海岸、林默娘公園周邊等合力加強稽查取締。