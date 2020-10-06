快訊

川普染疫失控 長子也看不下去：父親太瘋狂了

慢性鉛中毒會有這些症狀！教你發現生活常見5種重金屬

國慶煙火環境與安寧 南市噪音管制無假期

中央社 / 台南6日電

中秋連假，台南市環保局不分權責單位「先清再說」，清出4.2噸垃圾。面對國慶焰火在台南的更大考驗，3天連假環保局將上緊發條，更已擬妥加強管制噪音與環境清潔稽查措施。

環保局表示，中秋4天連假包括安平區、南區、安南區、東區的清潔隊，每天清晨5、6時即到熱門的放煙火、鞭炮地點清理責任範圍環境，4天出動1200人次以上，總計清出4.2噸垃圾。

卻有民眾臉書檢舉某熱門放煙火地點環境髒亂，還上傳照片，讓清潔人員為之氣結與不解。一查原來是其他單位的責任區，但為了整體觀瞻，清潔人員只能再出勤，但也只能全力以赴，也盼大眾公德心能再提升。

環保局表示，「先清再說」讓清潔隊員忙翻了，也承受莫須有壓力。對於國慶連假環境清潔，將緊急行文給安平、南區等熱門景點的相關管理單位規劃環境維護方案，負起應付責任，否則將依法開罰。

這次國慶焰火預估將吸引全台30萬人以上來台南。連假3天環保局除了調派清潔區隊人力外，也額外僱工600人，並號召環保志工、區公所志工共同投入容易形成髒亂點的景點。

另外，市府在國慶3天連假時間，嚴格執行噪音管制措施。依噪音管制法授權規定，8日至11日夜間10時起至隔日上午7時，不得施放爆竹煙火，違者依噪音管制相關規定，處新台幣3000元以上、3萬元以下罰鍰。

取締施放爆竹煙火，人力需求大，將由環保、警察、消防等局處組專案巡查人力，在熱門的鞭炮、煙火施放點如安平觀夕平台、戀愛廣場、南區黃金海岸、林默娘公園周邊等合力加強稽查取締。

連假 國慶 噪音

延伸閱讀

國慶連假將登場 竹南警方規畫台61線、國道3號交通疏導

國慶連假省道台9、台11沿途景區 公路單位將疏導管制

國慶連假桃園以北有雨 「昌鴻」是否影響台灣周五關鍵

國慶焰火在台南 市府推薦6個觀賞區

相關新聞

復育瀕危山麻雀有成 已有92隻幼鳥成功離巢

林務局嘉義林區管理處自去年起於嘉義縣梅山鄉以懸掛巢箱、設立餌站、種植食草、社區宣導等方式，進行瀕臨絕種動物山麻雀保育工作...

大埔生態教育農場揭牌 將復刻古曾文溪生態

嘉義縣長翁章梁、天主教台北總教區總主教鍾安住等人今天上午至嘉義縣大埔鄉安道基金會大埔千歲社區整體照顧服務中心，舉行「聖若...

台水第3座水資源環教園區 推動生態綠廊、互動體驗

雲林給水廠湖山淨水場三年前建廠完成，同年取得ISO14001環境管理系統認證，設立湖山自來水環境教育園區，今天該廠正式通...

農民有愛！格外水果送偏鄉國小 學童營養午餐加菜

台南左鎮光榮休閒農業區主委陳建志接任後，重新招募新成員，並號召會員做公益，目前火龍果進入產期，會員「和雅農產」分享21箱...

嘉義市搖滾音樂季 請來金曲獎陣容

金曲獎頒獎典禮剛落幕，嘉義市政府將於10月9日、10日兩天國慶連假，在嘉義文化創意產業園區推出「2020嘉義市搖滾音樂祭...

台南官田菱田不見划船風光? 採菱工辛苦罕為人知

台南官田是全台最大的菱角產地，目前剛進入產季，但農民抱怨產量銳減，辛苦翻開菱葉卻找不到幾顆菱角，直嘆「嘸彩工」，農會總幹...

重陽節嘉義縣人瑞再增10人 108歲阿嬤蟬聯最高齡人瑞

九九重陽節將近，全國老化比例最高的嘉義縣，老人突破十萬大關，縣府社會局統計，今年人瑞滿百以及百歲以上共計102人，比去年...

台南國慶焰火 「童趣」是亮點

2020國慶焰火晚會在台南，目前相關設施都進入最後完工階段，其中位在安平魚市場附近的主舞台視覺意象出爐，外觀融入台南已故...

雲林農田水利會 走入歷史

各地農田水利會10月1日改制為公家機關，原雲林農田水利會也更改名稱為「農委會農田水利署雲林管理處」，面對改制造成的紛擾，...

自救會靜坐抗議 義竹公有市場封閉喊停

嘉義縣義竹鄉公所因公有零售市場老舊，安全堪慮，昨天上午8點原擬以鐵門強制封閉市場，但攤商和住戶組自救會拒絕搬遷，並於市場...

非營利改私幼 爆新舊生差別待遇

台南市安南區某所非營利幼兒園最近改為私立幼兒園，家長向市議員沈震東檢舉，原本屬於非營利的學童在大太陽下上課，有繳錢的私幼...

推小校合併 南市議員籲訂自治條例

少子化衝擊，台南偏鄉小校愈來愈多，但為顧及學生受教權益，廢校困難，市議員許又仁昨指出，建議應訂定自治條例，以金錢獎勵方式...

熱門新聞

影／外送年輕女孩車禍身亡 醫師感傷PO文籲寛容外送

新莊50年老當鋪難敵疫情歇業 上萬件精品1折出清

捷運忠孝新生站1號出口封閉9個月 改建上下電扶梯

風勢轉強！竹市府將設計展警所5樓高「獸掌」暫時卸下

花蓮縣首次 罷免富里鄉長11月28日投票

重陽節嘉義縣人瑞再增10人 108歲阿嬤蟬聯最高齡人瑞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。