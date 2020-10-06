圍著國旗蛋糕唱出國家的希望 多那支與家扶為國家慶生

多那支斗六棒球旗艦店在光輝十月國家生日前夕，捐贈青天白日滿地紅「國旗蛋糕」及黃金獅子、WOO貓頭鷹、馬爾濟斯、便便王及天使心等動物造型蛋糕與100盒愛心餐點、文具給雲林家扶中心，並與環球幼兒園小朋友高唱生日歌，一起為國家提前慶生。

多那支經理洪培訓說，適逢旗艦店周年慶，再加上國家生日，特別訂製了青天白日滿地紅的大蛋糕，與家扶兒童為國家慶生，從中建立孩子的愛國心。

雲林家扶中心主委陳燦勳除肯定多那支的企業經營理念，並對洪經理不僅是台大法律系畢業的大律師，卻毅然返鄉雲林斗六經營咖啡館，創造一番新事業極表肯定，尤其熱心公益更是難能可貴。

家扶委員蔡銘貴感謝洪經理用實際行動關懷弱勢，在地方默默經營，也是為穩定國家奉獻一點點心力，深具意義。