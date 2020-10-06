圍著國旗蛋糕唱出國家的希望 多那支與家扶為國家慶生
多那支斗六棒球旗艦店在光輝十月國家生日前夕，捐贈青天白日滿地紅「國旗蛋糕」及黃金獅子、WOO貓頭鷹、馬爾濟斯、便便王及天使心等動物造型蛋糕與100盒愛心餐點、文具給雲林家扶中心，並與環球幼兒園小朋友高唱生日歌，一起為國家提前慶生。
多那支經理洪培訓說，適逢旗艦店周年慶，再加上國家生日，特別訂製了青天白日滿地紅的大蛋糕，與家扶兒童為國家慶生，從中建立孩子的愛國心。
雲林家扶中心主委陳燦勳除肯定多那支的企業經營理念，並對洪經理不僅是台大法律系畢業的大律師，卻毅然返鄉雲林斗六經營咖啡館，創造一番新事業極表肯定，尤其熱心公益更是難能可貴。
家扶委員蔡銘貴感謝洪經理用實際行動關懷弱勢，在地方默默經營，也是為穩定國家奉獻一點點心力，深具意義。
大家圍繞國旗蛋糕高唱生日歌，也唱出國人對國家的希望，溫馨感人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言