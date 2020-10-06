農民有愛！格外水果送偏鄉國小 學童營養午餐加菜

台南左鎮光榮休閒農業區主委陳建志接任後，重新招募新成員，並號召會員做公益，目前火龍果進入產期，會員「和雅農產」分享21箱火龍果共1千多顆，送給新市國小學童做飯後水果，陳建志長期就有送偏鄉學校水果的作法，在接任主委後，希望集結眾人的力量，一起做愛心，也把左鎮農產行銷出去。

陳建志昨天利用中午時間，把21箱由和亞農產嚴姓會員所分享的火龍果，送至新市國小給小朋友做飯後水果。陳建志說，謝謝會員鼎力相助，一起把台南左鎮光榮休閒農業區的愛心送出去，讓大家看到故鄉農民的用心，行銷左鎮，溫暖的善念，希望有能力、有機會，大家一起來 ！

陳建志返鄉回到左鎮光榮栽種無毒芭樂，克服堊地的土壤，努力種出健康好吃的芭樂，他也不忘回饋社會，春天收成的芭樂除和家鄉左鎮和光榮國小的學童分享外，也送到七股區11所偏鄉小學或南投等偏遠山區，他表示，營養午餐編列的預算都不足，小校通常沒有多餘經費可以採購水果，除了自己行有餘力，希望號召更多會員一起做公益。

台南左鎮光榮休閒農業區成立非常早，但多年來幾乎沒有運作，陳建志最近接下主委一職，重新召募30多名會員，不乏從商或高科技人員返鄉務農，引進新的農業經營及栽種，加上有左鎮化石園區帶動觀光人潮，他爭取經費準備舉辦小旅行，把農業和觀光結合，期待翻轉家鄉堊地也能有觀光農場。