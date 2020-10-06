國慶焰火在台南 市府推薦6個觀賞區

國慶焰火今年首度在台南安平漁光島登場，市府初估20萬人湧進賞焰，除4個主副舞台外，市府另推薦安南區及南區等6個觀賞區，遊客不用擠進安平，鄰近區域還是看得到美麗焰火。

今年國慶焰火施放地點在安平漁光島，台南市政府規劃的主舞台在「安平戀愛廣場」；3個副舞台在安平區「觀夕平台」、安平區「1661台灣船園區」、南區四鯤鯓「龍崗天橋」，主副舞台都有不同節目及美食攤位。

市府初估20萬人湧進主副舞台賞焰，深恐人車過於壅塞，另推薦6個觀賞區，分別是安南區四草大眾廟、安南區正統鹿耳門聖母廟、安南區鹿耳門天后宮、南區龍山寺、南區萬皇宮及南區萬年殿。

市府鼓勵遊客利用雙鐵運輸，備有140輛接駁車在台鐵、高鐵等站接送，每2分鐘至4分鐘一班。若自行開車，在北（四草周邊─觀夕平台）、東（運河星鑽─安億停車場）、南（喜樹重劃區─四鯤鯓）等停車場也有170輛接駁車，每1分鐘至5分鐘一班。

國慶日當天人車管制，林默娘公園、億載金城、觀夕平台、戀愛廣場、四鯤鯓等，除行人及公務車輛外，禁止各式汽機車進出。育平路以西、本田路以南、華平路以西及濱南路以西，非居民及公務車輛禁止進出。

在識別證使用上，貴賓證：搭配邀請卡，直接進入貴賓停車場。工作證：持證人員（中央、市府各局處、廠商、攤商）可進入各規劃區域。媒體證：持證人員可進入規劃區域。表演證：持證人員可進入規劃區域。

汽車通行證僅限安平區王城里等10里及安南區四草里等居住在汽車管制區內居民使用，汽車通行證是為管制區居民特別需求而設計，無法憑證進入各管制區域。

另在陸海空管制上，標定相關人員、船舶、飛行器的管制措施，民眾務必配合海巡、警察及消防等機關人員勸導，離開管制區域。

市府聯合服務中心當天下午2時起在戀愛廣場主舞台、觀夕平台舞台、台灣船園區舞台、四鯤鯓龍崗天橋舞台、億載金城等提供醫療及諮詢服務。