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嘉義市人文歷史街區公告時程未定 議員籲：加快腳步

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市議員鄭光宏聽取民宿業者建議。記者卜敏正／翻攝
嘉義市議員鄭光宏聽取民宿業者建議。記者卜敏正／翻攝

嘉義市政府日前針對公告嘉義市人文歷史街區，區內可合法設置民宿，邀集旅館業者與民宿業召開說明會，但雙方立場不同、有些對立，市府目前仍在蒐集雙方意見，尚無法確定人文歷史街區範圍、公告時程，市議員則建議應加快腳步。

嘉義市政府觀新處表示，上月初在嘉義市願景館舉辦說明會時，曾提出人文歷史街區範圍，嘉義市縱貫鐵路、博東路以南，垂楊路以北，新生路以西，但各方看法不同，旅館公會也表示，將會收集各方意見提出陳情信，市府也會持續蒐集民間意見、聽民宿業者心聲。

嘉義市議員鄭光宏表示，嘉義市未來若公告人文歷史街區，並讓街區內民宿合法經營，雖然部分觀光旅宿業者有不同聲音，但他仍正向看待這個做法，畢竟與其讓非法民宿業在市區經營，不如透過法令做好管理，但後續配套和管理必須更嚴格。

鄭光宏說，舊城區人文歷史街區公告後有合法民宿管理條例，不僅應重視管理規章、消防安檢，對非法取締也必須更嚴格，才能保障合法的旅宿及民宿業者。

他說，嘉義市人文歷史街區民宿開放腳步，已經比其他縣市慢了，相關部門在公聽會後應加快腳步推動，另現有旅宿業也反應，政府除輔導非法民宿，也應輔導合法老舊旅館業者，協助轉型提高住宿率，共同成為嘉義市觀光發展生力軍。

嘉義市民宿業者都希望歷史人文街區盡快公告。記者卜敏正／翻攝
嘉義市民宿業者都希望歷史人文街區盡快公告。記者卜敏正／翻攝

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