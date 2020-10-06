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嘉義市搖滾音樂季 請來金曲獎陣容

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
神棍樂團今年入圍金曲獎最佳樂團，將來嘉義市開唱。圖／嘉市府提供
神棍樂團今年入圍金曲獎最佳樂團，將來嘉義市開唱。圖／嘉市府提供

金曲獎頒獎典禮剛落幕，嘉義市政府將於10月9日、10日兩天國慶連假，在嘉義文化創意產業園區推出「2020嘉義市搖滾音樂祭」，這次邀請到「金曲獎陣容」，包含2014年得到金曲獎最佳樂團獎的麋先生、2020年入圍金曲獎最佳樂團的海豚刑警及神棍樂團開唱。

市府文化局指出，麋先生成軍於2012年10月，以淋漓暢快、快節奏的曲風，加上主唱獨特的嗓音和爆發力十足的舞台魅力，引起各界矚目，以專輯「馬戲團運動」首度入圍第25屆金曲獎，就獲得最佳樂團獎。

海豚刑警成立於2017年，首張專輯「豚愛特攻隊」今年入圍金曲獎，歌名也很搞怪，像是「大家都唾棄ㄉ低能婐爱ㄋ」、「當ㄋ沉睡ㄉ時候告訴婐ㄋ夢到ㄌ婐」，主唱的自然直率與清亮吉他、生動而貼近人心的歌詞樂句，在台灣獨立音樂圈有鮮明風格與一群死忠歌迷。

神棍樂團於2006年成軍，成員在2016年大勢底定，得到今年金曲獎最佳樂團提名，有「樂團界的達文西」之稱，因為達文西在多個領域博學多才，他們則在實驗搖滾一支獨秀，最著名的就是搖滾融合嗩吶及笛子，當東方樂器加上西方電吉他，碰撞出華語樂團界不一樣獨特氛圍。

市府文化局表示，其他樂團還有宇宙人樂團、元老級獨立樂團1976、金曲樂團告五人，在地樂團生炒鴨肉羹、青虫aoi，以及Vast&Hazy、P!SCO、拍謝少年、康士坦的變化球、鹿洐人等共29組樂團登台飆唱，更多音樂祭詳細內容請至臉書粉絲專頁「2020嘉義市搖滾音樂祭」查詢。

海豚刑警今年入圍金曲獎最佳樂團，將來嘉義市開唱。圖／嘉市府提供
海豚刑警今年入圍金曲獎最佳樂團，將來嘉義市開唱。圖／嘉市府提供
2014年得到金曲獎最佳樂團獎的麋先生將來嘉義市開唱。圖／嘉市府提供
2014年得到金曲獎最佳樂團獎的麋先生將來嘉義市開唱。圖／嘉市府提供

樂團 嘉義 文化局

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