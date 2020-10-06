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台南官田菱田不見划船風光? 採菱工辛苦罕為人知
台南官田是全台最大的菱角產地，目前剛進入產季，但農民抱怨產量銳減，辛苦翻開菱葉卻找不到幾顆菱角，直嘆「嘸彩工」，農會總幹事林正容說，前二期花因遇到下雨， 花況不佳、授粉不易，產量約減少5成，農會共同運銷提前啟動，但農民每天交貨約4、50袋（每袋20公斤），約半個月後第三期花結果才會恢復正常。
台南官田菱角種植面積約300公頃，有「菱角的故鄉」之稱，產地以東西庄里、烏山頭里、渡拔里、官田里、南廍里一帶為主，菱角的花期可開6至7次花，約兩周開一次菱角花，從10月秋風起開始進入產季，約可維持3個多月，連日來農民陸續開始採收，但不少農民抱怨結果率不好，「去年減產說是氣候，今年不知是什麼原因？」
官田區農會總幹事林正容說，今年菱角前二期花產量不好，主要還是氣候的因素，因開花剛好遇到下雨，花況不好結果率就差，目前農會共同運銷到台北批發市場拍賣價格不錯，每公斤有80多元，但主要是沒有量，預估三期花就會較正常，一般來說，前二期花結的菱角口感比較脆，三期花後口感是鬆和綿，較受消費者喜愛。
台南官田菱角節也在10月3日開始，吸引消費者到產地購買菱角，也欣賞採菱風光，很多遊客好奇「採菱怎麼沒有划小船」，「菱角田有多深，掉下去會不會溺水等？」林正容說，以前是池塘種植菱角，水深才會划船採收，但民國84年配合政府稻田轉作計畫，菱角田都是淺水種植，水深約30公分，採菱工人都是穿青蛙裝泡在水裡採收菱角，大熱田更是辛苦，在享受菱角美食之際也希望能體會每顆菱角都來之不易。
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